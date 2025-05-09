京華城弊案》朱亞虎：威京捐民眾黨210萬 是行賄前金

台北地方法院昨審理京華城容積等弊案，傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎（左）出庭作證。（記者羅沛德攝）

2025/05/09 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，昨傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證。朱證稱，威京集團主席沈慶京二○二○年二月廿日至市長室與時任台北市長柯文哲密會一小時，走出來時「滿面笑容、笑得很可愛」；朱還說威京集團七名幹部合捐二一○萬元給民眾黨，是為了爭取京華城十二萬餘平方公尺樓地板的行賄前金，因此他認罪。

證稱沈柯密會後 沈慶京出來「滿面笑容」

朱亞虎指出，柯、沈二人密談時，他在市長室外等候，雖然不知道他們在談什麼，但他「百分之百臆測」是在談京華城的事，「此時不談，要等到什麼時候談」。當天下午朱也有傳訊給好友、中華工程協理程安慈說沈慶京對此次談話非常滿意。

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身為退將的朱亞虎並以指揮部隊作戰比喻京華城案，須了解全般狀況，包括敵人和友軍狀態，才能下達正確決策，威京的作戰目標就是恢復京華城的十二萬平方公尺樓地板。檢察官問朱，柯文哲是敵人還是友軍？但審判長認為這題超出起訴範圍，裁示朱不須回答。

朱亞虎受沈的指示，於二○二○年三月廿四日至廿六日間，領銜童中白等七名威京集團主管合捐二一○萬元至民眾黨政治獻金專戶。朱說，沈未告訴他捐錢目的、想法，但他認為是為了答謝柯協助京華城容積率提升為五六○％。

審判長質疑，監察院於二○一八年糾正北市府，才使市府提高容積，沈為何要答謝柯且時隔兩年？何況偵訊期間朱就曾經更正筆錄，推翻自己先前答謝五六○％的說詞，承認捐二一○萬是後續爭取樓地板的行賄前金。

朱亞虎答稱，偵查時他原本回答捐款是為了答謝五六○％，但事後想想，特別答謝兩年前的事，沒有道理也沒必要，其實是為了爭取十二萬樓地板而捐款，才表明更正筆錄，「所以我認了行賄、我認罪，這可以代表我的初心，還有我的懺悔」。

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