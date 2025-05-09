南市罷免死亡連署案》檢方：國民黨分工執行 組織性明確

國民黨台南市黨部副主委莊占魁（綠衣者）涉及在罷免立委提議書中盜用黨員個資並偽簽遞交，台南地院昨裁定20萬元交保，莊以衣物遮臉快步離開。（記者王捷攝）

2025/05/09 05:30

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委王定宇、林俊憲罷免案涉嫌偽造文書，發現國民黨台南市黨部的黃姓總幹事、林姓執行長竟提出抄一份名單兩到三元報酬。檢方起訴書指出，偽造罷免提議人名冊並非單一個人所為，而是由國民黨台南市黨部多名幹部分工執行，各自負責不同區域，並動員黨工與親友協助抄寫、偽簽，甚至提供金錢報酬，顯示組織性明確。

動員黨工與親友 抄一份名單2到3元

南檢調查，劉姓總幹事負責台南市南區的林俊憲罷免案，除自行抄寫外，也委託其他黨工協助填寫；施姓執行長則負責安平區，除了在第一階段抄寫造假，之後得知名冊數量不足，還於三月間補交偽造名冊一○三份。

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林姓執行長動員友人代為抄寫，並提供每份三元的報酬；黃姓總幹事明知造假仍提供每份兩元報酬，委託黨工與親友大量抄寫填入。

王姓書記除自行抄寫，還交由黨工與胡姓罷免領銜人的林姓友人協助偽造；劉姓書記由本人與親友共同操作。洪姓書記長察覺部分名冊內容有誤，擔心數量不足，遂再委託黨工補抄。

南檢認為，涉案者分工明確，整體作業有系統分配與對價誘因，偽造的名冊、偽簽事證，多來自涉嫌人的手機通訊軟體紀錄與供述交叉比對所得。

案發在選罷法修正前 依偽造文書等罪起訴

另外，雖然立法院在今年二月新修選罷法第九十八條之二，偽造提議或連署可處五年以下徒刑，但檢方指出，國民黨台南市黨部偽造提議書的行為，主要發生在新法施行前，因此對十一位涉案人以偽造文書、個資法提起公訴。

國民黨台南市黨部副主委莊占魁涉偽造罷免名冊與非法利用個人資料，涉及在罷免立委提議書中盜用黨員個資並偽簽遞交，台南地方法院考量案件已起訴並偵查完備，莊占魁坦承犯罪，南院昨晚裁定莊廿萬元交保停止羈押，並限制接觸其他共犯與證人。至於在偵查期間羈押的劉姓總幹事，三月底時也因坦承犯罪停止羈押。

對於多名黨工被起訴，國民黨南市黨部主委、立委謝龍介昨表示，尊重南檢調查，鼓勵這次被起訴的人上法庭爭取自己的清白，但罷免案也將積極進入第二階段。

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