童子瑋：國民黨基隆市政口碑淪笑柄

基隆市議長童子瑋。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/05/09 05:30

〔記者俞肇福、翁聿煌／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員的幽靈連署案，基隆市府前民政處長張淵翔已被收押，國民黨基隆市黨部主委吳國勝也被聲押；民進黨籍的基隆市議長童子瑋在臉書發文抨擊說，基隆如今「聲量很高」，源於國民黨在基隆市政的口碑已淪為笑柄，如何讓市民勇敢說出「我是基隆人」？

基隆市長謝國樑昨天到新北市觀摩捷運建設，對此，他受訪說，三年前贏得市長選舉，去年再次經過罷免案的民意認證，證明市民的選擇與支持，尊重各界的意見，最重要還是選民的投票意向。

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媒體也追問謝國樑，檢調查出張淵翔曾加入吳國勝在微信成立的「勝之群組」，協助罷免並疑洩民政資料；謝回應說，他沒有加入群組、不了解運作情況，尊重檢調的偵辦，如有需要他協助的地方，他很樂意提供相關協助。此外，國民黨基隆市黨部表示，配合司法調查，沒有回應。

童子瑋說，從二○二二年縣市長選舉結束後，基隆市就風波不斷，謝國樑就任後花大錢送電動機車的成效不彰，颱風災情放著半年延宕，影響基隆未來發展的基隆捷運工程，連張淵翔都涉及偽造文書和非法洩漏個資已被收押，這些事如果只是一件、兩件，還可說是個案或巧合，但問題一直繞著同一批人、同個團隊，那問題的主因就在國民黨身上。

他感嘆，基隆人很希望從邊陲的城市，翻身成為北台灣甚至「台灣頭」的驕傲，如今的基隆被國民黨搞得「聲量很高」，卻是一樁樁令人搖頭的新聞，國民黨的市政口碑已淪為笑柄，這樣的執政團隊如何讓基隆市民喜愛這座城市？又怎麼讓市民勇敢說出「我是基隆人」？

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