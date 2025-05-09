罷免死亡連署案》交保後涉勾串共犯 國民黨基市黨部主委收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，基隆地院昨深夜裁准將國民黨基隆市黨部主委吳國勝（右）羈押禁見。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/05/09 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，七日二度搜索國民黨基隆市黨部，以及主委吳國勝、前副書記長韓吉元住處，查出吳獲交保期間，涉與未曝光的共犯、被告及證人碰面。檢方昨以吳涉偽造文書等罪，違反交保規定，有勾串共犯、證人等新事證，向基隆地院聲請羈押禁見，諭知韓十萬元交保；法院漏夜召開羈押庭後，深夜裁准將吳羈押禁見。

全案已4人羈押禁見 基市府5人涉入

基隆地檢署上月廿八日第一次搜索國民黨基隆市黨部迄今，已先後羈押罷免民進黨市議員鄭文婷的領銜人紀文荃、國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發、基隆市政府前民政處長張淵翔，連同昨晚羈押禁見的吳國勝，已有四人羈押禁見。至昨晚為止，已諭知罷免民進黨市議員張之豪案領銜人游正義、備補領銜人許紹業、中正區戶政事務所主任江鑒育、仁愛區戶政事務所主任林芬芸、戶籍員吳慧貞、基市府顧問謝偉仁、韓吉元等七人三萬元至十五萬元不等交保。

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前副書記長韓吉元10萬元交保

十一名被強制處分者中，除了罷免案領銜人、國民黨基隆市黨部黨工等六人，基隆市政府已有五人涉入其中。據指出，吳國勝透過中國通訊軟體微信（WeChat）成立的「勝之群組」罷免連署群組，幾已被基隆檢方一一搜索、傳喚到案，經連日來鞏固群組成員張淵翔等人供詞之後，已掌握尚未曝光、對藍營罷免連署組織具有關鍵影響力共犯的涉案事證，背後藏鏡人呼之欲出，將成為檢方下一波偵查對象。

背後藏鏡人成下波偵查對象

基隆地檢署七日指揮法務部基隆市調查站第二度搜索國民黨基隆市黨部，扣走黨部二樓監視器主機、黨員名冊、黨部開會資料、黨部收繳年度黨費收據名冊，並在搜索吳、韓住處後，將吳、韓二人帶回調查站偵訊。檢方漏夜複訊後，查出吳在檢方第一次搜索黨部獲交保卅萬元後，涉違反交保規定、與未曝光共犯及其他獲交保的被告接觸，以吳有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

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