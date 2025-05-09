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    首頁　>　政治

    竹縣罷林思銘 二階送件26414份

    新竹縣第二選區罷團「撕銘行動」昨到新竹縣選委會送出二萬六四一四份二階罷免連署書，超過二萬三二八七份二階門檻，達成率一一三％。（記者黃美珠攝）

    新竹縣第二選區罷團「撕銘行動」昨到新竹縣選委會送出二萬六四一四份二階罷免連署書，超過二萬三二八七份二階門檻，達成率一一三％。（記者黃美珠攝）

    2025/05/09 05:30

    罷團：持續收件拚達安全門檻

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣罷免國民黨立委林思銘有新進展，第二選區罷團「撕銘行動」昨到新竹縣選委會送出二萬六四一四份二階罷免連署書，超過二萬三二八七份二階門檻，達成率一一三％。罷免領銜人謝婷婷強調，距離安全門檻還差一千五百份，送件不代表中止收件，會持續收到二階罷免宣布通過為止。

    林思銘：向惡意罷免說不

    林思銘國會辦公室強調，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正，如今的罷免行動卻充滿了仇恨與對立，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害，成為打壓異己的手段，「應一起向惡意罷免說不！」

    謝婷婷說，送件不代表中止收件，會持續收到二階罷免宣布通過為止，呼籲鄉親一個人拉三份連署書，這樣一定就可以跨越安全門檻。

    謝婷婷也送暖新竹第一選區的罷團「除舊汰欣」，強調罷免國民黨立委徐欣瑩還在努力中，沒有人放棄；竹一罷團領銜人余筱菁說，目前已經造冊超過一萬九千份，僅差法定門檻一千五百份，還在努力當中，預計十日也會跟進送件到新竹縣選委會。

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