新北罷洪孟楷 送件54916份全國最多

罷團推動罷免新北第一選區藍委洪孟楷，昨至新北市選委會遞送五萬四九一六份二階連署書。（記者黃子暘攝）

2025/05/09 05:30

十二選區廖先翔 連署也過門檻送件

〔記者黃子暘、董冠怡、劉宛琳／綜合報導〕新北市推動罷免第一選區藍委洪孟楷、第十二選區藍委廖先翔的兩個公民團體，昨上午先後到新北市選委會遞送二階連署書，洪案送出五萬四九一六份，達成率是法定門檻三萬八七六四份的一四一．六六％；廖案送件三萬六七四四份，是法定門檻二萬六五一二份的一三八．五九％。

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔說，「洪孟楷在二○二四年以全國第一高票當選，洪也值得全國第一多的連署書」，送件數已超越台中市「斷健行動」罷免藍委黃健豪的五萬四四五一份，罷免連署書暫居全國最多。

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方柏翔說，罷團志工們無畏日曬、風吹、雨淋，儘管曾被辱罵、驅趕甚至踹打，大家仍咬緊牙根努力衝高連署份數，「因為台灣是我們的母親，我們要為母親擋風遮雨」，「如果今天不挺身而出，明天就沒有和平站出來的機會了！」在未來的第三階段投票，呼籲選民：「罷免洪孟楷，同意票投起來，全國都要過，台灣才有未來！」

另外，推動罷免廖先翔的「齊心斷翔」罷團，志工們昨天排成人龍，將連署書傳遞送入選委會，並參考護送媽祖鑾轎似地高喊「進喔！進喔」，士氣高昂。

「齊心斷翔」領銜人陳正敬指出，所有連署書是對鄉土「愛的情書」，也是「對親共立委的戰書」，二階連署成功絕非奇蹟，而是源於對家鄉的愛與行動。發言人小笙說，團隊從小攤位起步，挺過路人冷漠的目光，到後來許多民眾經過攤位會主動「比讚」或送飲食，讓罷團愈拚愈有勁。

洪孟楷：正面迎戰、直球對決

洪孟楷昨回應，「我們就是正面迎戰、直球對決」，一定會把所有支持的民意催出來，投下不同意票；當民進黨已經行政、司法、監察、考試都集權，如果連立法院理性監督的最後一權都被民進黨掌握，這樣就是往極權專制邁進。

廖先翔也說，面對執政黨走民主倒退之路重返獨裁，他沒有絲毫退縮，呼籲國人回顧德國二戰之前的歷史，如何從民主制度走向獨裁的納粹，「別人一百年前給我們的借鏡，相信國民可以輕易地選擇正確的道路，維護中華民國的民主」。

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