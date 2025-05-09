焦點評論》五路大罷免夾擊 蔣萬安連任拉警報

台北市五位藍委罷免案昨全部完成二階送件，藍營北市陷五路危機，恐危及台北市長蔣萬安的連任之路。（記者廖振輝攝）

2025/05/09 05:30

記者陳曉宜／特稿

台北市八位區域立委中有五位是國民黨籍，五位藍委罷免案昨全部完成二階送件，其中立委徐巧芯連署達成率更高居全國第一。且在送件數上，達四分之一選舉人數的罷免門檻，王鴻薇只差四千多，徐更只差一千多人，罷免成功的機率很高；而王鴻薇的選區更是蔣萬安擔任立委時的本命區，北市同陷五路危機，恐危及蔣的連任之路。

蔣萬安是台北市最年輕的民選市長，更是藍營最被看好的明日之星，原本順遂的連任之路，在這次的大罷免潮下，卻意外出現危機。第一個危機，來自蔣萬安本命區的「山除薇害」罷團組織。五百多位志工展現的組織紀律，不僅組織目標明確有方向，連署過程更是嚴謹有規劃，該組織在達成既定目標後，還有能力協助其他區域罷團的推動連署，這樣的操兵訓練持續發展，所能展現的影響力不容小覷。

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第二個危機來自參與罷免的年齡層，主要落在三十歲至四十五歲間。這個世代的年輕人，一部分曾經歷太陽花學運、反服貿等社會運動，他們具有高度參與公共議題的意識，更是國家亟需挹注資源培養的棟樑，對於藍委濫刪預算、掣肘國家運行的危機感更高，身為藍軍年輕政治人物代表的蔣萬安，若無法提出策略，與青年選票有效對話，而是與黨主席朱立倫同赴北檢抗議、在議場舌戰民進黨議員，蔣萬安也只能是演技不太精湛的男配角而已。

第三是大罷免潮被激起討論的兩岸議題。當罷免案中的親共立委被放大檢視時，蔣萬安溫和不沾鍋的兩岸論述，也開始被質疑，蔣上任市長以來持續以市政交流掩飾的親中立場，也開始被檢視。前市長柯文哲曾因「兩岸一家親」民調大跌陷連任危機，大罷免潮後，無論台北市的藍委是否被罷免成功，蔣萬安都必須面對「哪國要消滅中華民國」的再次提問。

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