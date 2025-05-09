罷免徐巧芯 二階達成率175%全國第一

台北市罷免國民黨立委賴士葆、徐巧芯、王鴻薇的團體昨天齊赴市選委會送件，其中徐巧芯達成率175％，暫居全國第一。（記者廖振輝攝）

2025/05/09 05:30

北市罷5藍委全送件 罷團籲蔣萬安維持行政中立

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市三個罷免國民黨立委團體昨赴市選委會送件，罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」領銜人曹興誠宣布，送件達四萬一二○一份，達法定罷免門檻一七五％，超越台中市藍委羅廷瑋日前送件的一六九．三％，暫居全國第一。罷免王鴻薇團隊「山除薇害」送件四萬五八一八份連署書，達成率一六五．二％；罷免賴士葆團隊「文山退葆」宣布，送件三萬四○四○份，達成率約一三七％。

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台北市共有五位國民黨立委，罷免內湖李彥秀和大安羅智強的第二階段連署之前都已送件。

三團隊昨上午赴北市選委會送件，曹興誠表示，徐巧芯二階實際收件四萬一八六七份，超越二萬三四八二份的法定門檻，達成率一七八％，但造冊來不及，留了六百份。他重申，藍委佔據立法院後，拚命要摧毀司法跟行政，現在憲法法庭要作廢了，連地檢署要偵辦偽造文書，藍營也要包圍、讓人無法執行司法，還要把國防外交預算砍到無法動彈，這些行為在在證明國民黨與中共裡應外合，要在最短時間消滅中華民國。

不擔心三階沒議題維持熱度 曹興誠：國民黨自會製造爭議

曹受訪也說，不擔心沒有議題維持罷免熱度，國民黨自己就不斷製造爭議，比如國民黨主席朱立倫將總統賴清德比做納粹，連德國在台協會也譴責，國民黨方寸大亂，自己就會不斷給罷免添柴火。

「山除薇害」發言人阿美表示，團隊四月中突破三．五萬份安全門檻後，團隊深感只罷免王鴻薇並不夠，決定全力支援其他選區，儘管因此影響總收件量，但在合作店家、海外志工以及議員幫助下，至五月六日收件量達四萬七五五四份連署書，達法定門檻二萬七七三三份的一七一．五％，經審查最終送出四萬五八一八份。她喊話民眾繼續關注，還有許多艱困區需要繼續努力。

「文山退葆」領銜人高麗菜說，罷免賴士葆二階門檻為二萬四八三二份，感謝志工與連署民眾才有昨天的交件成績，團隊會努力達成大家的期待，守護民主自由、平等、人權等普世價值，也為了守護下一代還有選擇的機會；她敬告台北市長蔣萬安維持行政中立，勿用公權力對付公民。

此外，六日已送件的罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，第三階段將整裝出發，空戰部分將推出全新系列影片以及地方報刊《鋤莠報》，闡述罷免理念與行動正當性；陸戰方面將持續站上街頭宣講。團隊也聲明，會持續恪遵「三不」原則：「不成立協會」、「不對外募款」、「不接受捐款」，所有行動皆仰賴志工自發性地參與，相信依法行事、公開透明，是公民團體最強大的力量，也是他們與國民黨最大的差異。

二階罷免連署0508送件6案

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