罷綠委連署 偽造率逾半 國民黨南市黨部副主委等11人起訴

國民黨台南市黨部副主委莊占魁涉偽造罷免名冊與違反個資法，台南地檢署昨起訴莊等11人。（資料照）

2025/05/09 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及偽造文書，兩案偽造比例均超過一半，台南地檢署昨宣布偵結，依偽造文書與違反個資法等罪起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，另有卅七人坦承犯罪，檢方緩起訴處分。

檢方指出，起訴十一人包括莊占魁、洪姓書記長、劉姓與黃姓總幹事、施姓與林姓執行長、王姓與劉姓書記、陳姓秘書，以及胡姓罷免案領銜人與其林姓友人。

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黨中央下令10天內交名冊

莊占魁等人 商議偽造補足

南檢指出，今年一月廿日莊占魁接到國民黨中央委員會指示，要罷免王定宇與林俊憲，第一階段兩案各三千人的連署名冊要在二月一日交到黨中央。莊翌日就要求劉姓總幹事等人完成，劉考慮年節將近，若僅靠擺攤或動員親友恐難在十天日完成，竟共同商議以偽造方式補足數量。

偽造名冊的來源，是涉案人從黨籍系統下載或以職務取得台南各選區黨員名冊，未經同意擅自將黨員個資填入罷免提議書，並偽簽名後送交中選會。

檢方調查，在三千份連署書中，國民黨台南市黨部偽造的林俊憲連署有一九三四份、王定宇的偽造連署一六七九份，兩人的偽造名單中分別有六十人、七十人已死亡，林俊憲偽造約占六十三％、王案偽造約占五十六％。

檢方依刑法行使偽造私文書罪，還有個資法中非法利用個人資料等罪提起公訴，另認定黨部其他卅七名幹部、黨工與親友雖涉案，但非主要策劃者，且到案後都坦承犯罪，給予緩起訴處分，要求參與法治教育、繳交一萬至十萬元不等的緩起訴處分金。

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