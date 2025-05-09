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    首頁　>　政治

    歐戰勝利80週年 賴：姑息只會讓侵略者食髓知味

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者黃靖媗、蘇永耀／台北報導〕歐戰勝利八十週年，外交部昨首度舉辦「歐戰勝利八十週年紀念茶會」。總統賴清德出席活動表示，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才有可能收手。

    紀念活動昨選在台北賓館進行，該處曾為日治時期台灣總督官邸，在民主台灣的今天，彰顯我們是「以土地主人的身分」紀念歐戰。除總統與副總統蕭美琴與會，還邀包括歐盟、英國、教廷、美國、荷蘭、波蘭、丹麥、盧森堡、比利時、法國、奧地利、瑞典、德國、澳洲、捷克、日本、加拿大、義大利等駐台機構的代表參與，凸顯民主勝利，須仰賴所有國家通力合作的意義。

    紀念和平 絕不能忘記歷史教訓

    合作團結 讓侵略者無可乘之機

    賴清德說，二戰的勝利奠基於人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動。

    他指出，二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，並膨脹更大的野心與自滿的利牙，繼續向前征服，直到民主的國家倒下、自由的火苗熄滅，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才有可能收手。

    賴清德強調，當我們紀念歐戰帶來的和平時，絕對不能忘記歷史的教訓，全世界熱愛自由的人們與國家，此時此刻務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可乘之機。

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