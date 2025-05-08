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    罷李彥秀若成功 吳欣岱︰不參加補選

    罷免國民黨立委李彥秀一旦成功，台灣基進秘書長吳欣岱表態不會參與此次補選。 （資料照）

    罷免國民黨立委李彥秀一旦成功，台灣基進秘書長吳欣岱表態不會參與此次補選。 （資料照）

    2025/05/08 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」團隊已向台北市選舉委員會提交第二階段連署書，一旦罷免成功，誰來補選備受關注；繼民進黨前立委高嘉瑜二月宣布不爭取補選，台灣基進秘書長吳欣岱昨也表態不會參與此次補選，強調此刻最需要的是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。

    二○二四台北市第四選區立委選舉，李彥秀以一一二七四三票（四七．六四％）勝選，高嘉瑜以九五二四一票（四○．二四％）居次，吳欣岱拿下二六三八二票（一一．一五％）。

    吳欣岱表示，放下參選的可能，是希望集中社會力量，一起完成當前最重要的使命，淘汰中國代理人，讓國會恢復基本功能，真正開始守護台灣，「我們所面對的，並不是一場單純的個人競逐，而是對抗政治結構性的長期挑戰。」她堅定投入這場罷免行動，不是為了任何人的個人恩怨或政治清算，而是為了守護民主價值。

    吳批評，李彥秀作為地方勢力與親中結構的代表，政治世家第三代、龐大的土地與利益結構，讓李掌握了巨量的財富與社會網路。港湖的選民，透過選票賦予李代表人民的權力，沒想到李彥秀進入國會後，選前承諾全數跳票，簽署、提案的皆是弱化國防民防的法案，以及阻礙國家預算通過。

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