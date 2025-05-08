2026藍白合？ 秦慧珠︰議員選舉很難合

2025/05/08 05:30

民眾黨每區將提1人 國民黨：思考如何合理提名

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮催化二○二六藍白合！國民黨台北市黨部代理主委、市議會議長戴錫欽昨表示，民眾黨主席黃國昌甫上任時拜訪，提到希望議會藍白能有默契擴大席次，他也認為藍白合是大方向，目前罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶也與民眾黨密切合作，未來國民黨要思考因應民眾黨每區提一人的策略，在各選區合理提名。

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罷綠委「雙吳」 藍白密切合作

戴錫欽昨接受廣播專訪，提到罷免綠委「雙吳」都與民眾黨密切合作，除民眾黨議員黃瀞瑩出面外，民眾黨也在中正、萬華設攤連署；藍白在議會也有合作，先前黃國昌拜訪，也提到希望有默契擴大藍白在議會的席次。但民眾黨已定調各區提名一人，國民黨如何提出合理且有機會當選的名單，一起擴大席次，將等主委黃呂錦茹解除羈押後，與中央黨部溝通。

議員︰不是少提人 就能把票讓民眾黨

民眾黨目前在市議會共四席，在第三選區（松山、信義）、第五選區（中正、萬華）沒有席次；對於未來提名可能藍白合，國民黨第三選區議員秦慧珠認為，多席次選舉很難合，不是國民黨少提人就可以把票讓給民眾黨，如二○二二年民眾黨在第一選區（北投、士林）提名黃瀞瑩、陳思宇，結果只有黃瀞瑩當選。第五選區鍾小平贊同合作，但要連二○二八一起談，國民黨幫民眾黨議員席次極大化，民眾黨也要幫國民黨立委、總統極大化。

檢調查幽靈連署 藍黨工提離職

戴錫欽也提到，檢調查幽靈連署的寒蟬效應已經發酵，不僅罷免吳思瑤的領銜人張克晉要退出，也有資深黨工提離職；總統賴清德上任後政治氛圍肅殺倒退，是他從政多年所未見。黨部現已主動對吳思瑤、吳沛憶兩選區黨員寄送連署書，盼獲得支持，五月十八日還要在中正高中及國軍英雄館辦理黨員大型造勢，黨主席朱立倫也會到場，要把所有黨員都動員出來。

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