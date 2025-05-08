投書俄媒批美 習近平︰終將統一

（美聯社檔案照）

2025/05/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平七日在俄羅斯媒體發表署名文章，暗批美國「單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重」，並稱「台灣回歸中國」是二次世界大戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，「無論台灣島內形勢如何變化，無論『外部勢力如何搗亂』，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

習訪俄 今與普廷會談

習近平七日至十日對俄羅斯進行國是訪問，預定八日與俄國總統普廷舉行會談，九日與普廷共同出席在莫斯科紅場舉行的紀念二戰勝利八十週年閱兵儀式。

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新華社報導，習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章，回顧中俄在二戰時「並肩作戰、相互支援」，並提到「今年也是台灣光復八十週年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第二七五八號決議的權威性不容挑戰」。

習近平也暗批美國，在二戰結束八十年後的今天，「單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重」，人類又一次站在「團結還是分裂」的十字路口，「要以史為鑑，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」，「世界要公道，不要霸道」。

習近平說，中國和俄羅斯都是「具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量」，中俄關係「不針對第三方，也不受制於任何第三方」，雙方要共同抵制「任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀」。

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