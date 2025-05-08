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    文化部34億預算 委員會解凍 49案仍須全送院會處理

    文化部部長李遠（記者廖振輝攝）

    文化部部長李遠（記者廖振輝攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會昨日處理一一四年度文化部主管預算解凍案，最終決議將四十九案逾卅四億凍結預算全數解凍，使文化部成為第一個成功解凍的中央部會。文化部長李遠於會後受訪時表示，很感謝教文會的委員們，同時也感謝文化界力挺。雖然最終四十九案全數獲得解凍，但委員會仍必須將解凍結果「送院會」處理。

    一一四年度文化部總預算原編列二九○億元，原本去年底在教育文化委員會審查的結果是刪兩千萬、凍約五億元左右，是滿合理的，但到院會三讀時，共刪除十一億元，並遭到無差別凍結卅％的業務費，加上公視額外再被凍結廿五％的預算，結果總共凍結卅四億四六一萬兩千元，行政法人預算凍結一一○○萬元。

    因應昨天的四十九案預算解凍，文化部提出書面報告廿九案、專案報告廿案，昨天在持續溝通後全數解凍。

    昨天議程同時聚焦文創法在打黃牛實際執行面衍生的新問題。對於即將開始賣票的泰國偶像粉絲見面會，立委郭昱晴質疑涉及售票相關業務的「超奇娛樂」涉及中資？立委黃捷更指出，目前尚未賣票，但中國網站已經有人在販售，而且是加價販售，是明確的黃牛行為。

    多位立委也進一步提出臨時提案，要求文化部於兩個月內研議《文化創意產業發展法》第十條之一，將見面會、握手會等活動形式納入「藝文表演」定義之範疇，使相關票券之交易與轉售行為得以依法管理，強化藝文演出市場秩序與保障觀眾權益。

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