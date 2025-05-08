屢稱賴像希特勒 德在台協會點名批評朱立倫

國民黨中央7日繼續中常會，黨主席朱立倫致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁。（記者羅沛德攝）

2025/05/08 05:30

不應拿台灣與納粹暴政相比擬

〔記者黃靖媗、林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫繼上個月指出罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章，是在諷刺民進黨的惡質獨裁，朱昨日又說，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做希特勒做的事情。對此，德國在台協會表示，朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。

賴清德總統今將於台北賓館首度舉行紀念二戰歐洲戰場結束紀念活動，朱立倫昨表示，二戰戰敗的德國、意大利、日本等軸心國都是法西斯主義，歐戰勝利八十週年是紀念消滅獨裁者與法西斯，希特勒與墨索里尼都是靠民主選舉上台，卻假借民主之名動用司法手段，逐一消滅在野黨而成為獨裁者，賴清德對在野黨的所做所為，就是希特勒在做的事情。

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籲國民黨避免不當援引

德國在台協會昨晚透過臉書直接點名朱立倫，指出他們注意到朱近期的言論，並對此感到深切的失望與憂心，將德國與歐洲在一九三三年至一九四五年間發生暴行及納粹的罪行與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。

德國在台協會聲明，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，台灣機構不應被類比為納粹政權下的恐怖統治工具。

德國在台協會鄭重呼籲國民黨領導階層，應避免在國內政治論述中援引不當且缺乏歷史敏感度的例子，納粹政權造成數百萬無辜者受害，歷史真實的尊嚴不容受到任何形式的淡化。

德國在台協會強調，比起為了政治目的而扭曲過去的記憶，更應共同努力確保納粹的歷史永不被遺忘，並且在台灣、德國、國際社會強化歷史意識。

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