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    日退將小川清史︰賴發強烈訊息 讓日本更易援台抗中

    日本陸上自衛隊退役將領小川清史7日以「最近的日本安全保障政策」為題，透過視訊方式演講。（中央社）

    日本陸上自衛隊退役將領小川清史7日以「最近的日本安全保障政策」為題，透過視訊方式演講。（中央社）

    2025/05/08 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本退役陸將小川清史昨表示，總統賴清德向台灣民眾、日本所發出的強烈訊息，讓日本較以往更加容易支援防禦台灣對抗中國。他重申由日本防衛大臣中谷元所提的「單一戰區（One Theater）」構想，納入並聯合美、日、澳、韓、菲等國強化對中防禦，以台灣與周邊海空域為核心，可以做到阻止中國的侵略。

    小川重申單一戰區阻中侵略

    淡江大學日本政經研究教授蔡錫勲昨邀請前三星將領、日本安全保障戰略研究所上席研究員的小川清史以「最近的日本安全保障政策」為題進行視訊演說。

    日本政府二○二二年頒布國防三文件「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」，小川表示，就二○二四年而言，日本所允許的自衛，擴及至當與日本關係緊密國家被攻擊，已威脅到日本生存的情況。

    小川說，他去年五月曾受邀出席賴總統就職典禮，從賴清德向台灣、日本所傳達的強烈訊息，讓日本較以往更容易地支援防禦台灣對抗中國。

    小川坦言，據他觀察，台灣的防衛政策已有所改變，開始強調「縱深防禦」，拉長防禦抵抗的時間，日本也開始加強西南諸島的兵力。

    他直指，美日去年二月的「利刃」聯合演習，以及今年四月的空軍聯合演習，皆以中國侵台、攻擊美軍駐日基地和日本外島為想定，日本自衛隊偕同美軍對解放軍實施反擊並馳援台灣。

    至於我國陸軍可精進層面，小川建議，台灣陸軍不能再像過往一樣採取「無針對性」建軍方式，應以強化戰甲車等重型武力的方式，建立抵抗力量並爭取時間，讓美日有機會來援。

    日美三月卅日防長峰會時，中谷元提出「單一戰區」構想。小川清史重申，若將印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，戰區範圍涵蓋朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊，加強對中國的防禦，但由於構想較敏感，細節尚未公開。

    小川認為，單一戰區的核心將會是在台灣與周邊海空域防止中國入侵，雖然他明白阻止中國侵略相當困難，但他相信齊力可以阻止；而目前中國軍力僅略勝台、日、美的印太兵力總和，因此中國很難在短時間內動武。

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