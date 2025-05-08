罷原民綠委案 冒名連署連環爆

立委伍麗華上個月在律師陪同到地檢署按鈴申告要求檢調查明不實連署盜用個資情形。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者葉永騫、陳彥廷、王定傳／綜合報導〕民進黨籍原住民立委伍麗華被發動罷免，但她發現罷免第一階段死亡連署達二○二份，加上不合格份數總計逾一千五百份，因此上月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法；檢調近日陸續傳喚相關人員到案說明，有人根本不知道自己成為連署人。

張芳碩也是國民黨籍原住民立委盧縣一的助理，針對伍麗華的指控及民眾控訴個資遭盜用的情事，因聯繫不上，在截稿前尚未接獲其回應。

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伍麗華上月十七日對張芳碩提告，指控張涉嫌抄寫黨員名冊、偽造簽名及冒用個資連署，在不合格的一千五百多份罷免連署書中，不但有死亡的人，竟然還有非原民一四○份，內情不單純。屏東檢調近日陸續傳喚相關人員說明，有人被訊問後才知道個資被盜用，莫名其妙成了罷免伍麗華的連署人，氣得破口大罵。

罷雙吳造假連署案 再傳賴苡任、李孝亮

另外，罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署上月約談號稱「罷吳四騎士」等七名被告，訊後一人請回、六人交保；台北地檢署昨再傳喚吳思瑤罷免案召集人賴苡任及吳沛憶罷免案領銜人李孝亮，檢方訊後將兩人請回。

台北地檢署昨傳喚吳思瑤罷免案召集人賴苡任（左圖）及吳沛憶罷免案領銜人李孝亮（右圖），兩人訊後請回。（記者王定傳攝）

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