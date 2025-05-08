公投綁罷免？ 中選會：時間因素複雜 難預料

國民黨立委張智倫昨質詢關切，公投與罷免可否綁在同日舉行，以節省行政成本？中選會主委李進勇答詢說，罷免案成案時間不同，查對時間有落差，何時具備條件可宣告成立，中選會現在難以預料。（記者廖振輝攝）

2025/05/08 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨為反制大罷免提出「反廢死」、「反戒嚴」兩公投提案，國民黨立委張智倫昨質詢關切，公投與罷免可否綁在同日舉行，以節省行政成本？中選會主委李進勇答詢說，罷免案成案時間不同，查對時間有落差，何時具備條件可宣告成立，中選會現在難以預料。

連署書安全比照選票 警加強巡邏

至於罷免領銜人遷出戶籍是否還具有領銜人資格？李進勇答覆民進黨立委黃捷質詢時表示，遷戶籍不影響領銜資格，但不能投三階罷免投票；此外，選務機關只受理合法領銜人送件，領銜人可授權、委任他人辦理。

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黃捷也關切連署書的安全。李進勇說，罷免連署人名冊關係重大，安全維護比照選票層級，中選會已行文警政署及警察局，請求支援警力，加強保管處所的巡邏。

張智倫質詢指出，罷免案有沒有辦法和兩公投案綁在一起，節省成本。李進勇表示，若立法院做成決定交付中選會辦理投票，時間確定是今年八月廿三日；而罷免案成案時間不同，查對時間有落差，何時具備條件可宣告成立，現在難以預料。

張追問，是否支持公投與罷免案綁在一起？李進勇說，第一、一定要合法，第二、要減少社會成本支出，第三、考慮選務能量；他沒有預設立場。

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