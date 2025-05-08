藍委提40年前偽造文書案 李進勇嗆：無助掩飾你們組織性犯罪

國民黨立委許宇甄昨質詢時重提中選會主委李進勇於一九八五年時任法官期間涉偽造文書案，李答詢怒嗆，許毫無理由拿四十年前的舊案質疑，「無助於掩飾你們組織性的犯罪」；雙方激烈交鋒。（記者廖振輝攝）

2025/05/08 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨立委、組發會主委許宇甄昨質詢時重提中選會主委李進勇於一九八五年時任法官期間涉偽造文書案，李答詢怒嗆，許毫無理由拿四十年前的舊案質疑，「無助於掩飾你們組織性的犯罪」；雙方激烈交鋒。

李稱沒抄名冊、死亡連署 無罪老案

立法院內政委員會昨邀請李進勇列席報告業務概況。許宇甄指出，前台中地方法院法官李進勇曾要書記官造假筆錄、倒填日期，並詢問當年造假筆錄的動機為何？李回應，第一，這是四十年前、無罪判決的陳年老案；第二，該案沒有抄名冊、死亡連署，也沒有盜刻印章，與現在辦案完全不一樣。

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許宇甄接著說，當年判決書提到，被告李進勇等人，行為雖具偽造之事，無罪理由是因為未生實質損害，所以獲判無罪，但並非沒有這件事。她詢問，當時檢調是否清晨有到他家大搜索？是否被帶回偵訊一天一夜？檢察官是否聲請羈押？

李進勇表示，「我不知道委員舊案重提，到底要掩飾什麼？掩飾司法機關在辦你的偽造案件嗎？」他強調，自己的案件不足以掩飾鋪天蓋地、組織性、系統性的犯罪行為，「我沒有抄名冊，也沒有偽造簽名、沒有盜刻印章，你提這個案子無助於澄清你們組織性的犯罪」。

許宇甄說，李進勇不要惱羞成怒，這是依法行政與比例原則的問題，明年選舉已經要用排黑條款，且溯及既往，李進勇不能自己一套標準、別人一套標準，否則排黑條款就不該溯及既往。

李進勇表示，許宇甄身為立委，怎麼會拿這種四十年前、毫無理由的舊案提出質疑？「你提起這個案子無助於掩飾你們的組織性犯罪」。

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