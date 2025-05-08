自由日日shoot》駁翁曉玲「超前告發」 中選會：法定義務 可隨時告發

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，中選會主委李進勇昨在立院內政委員會答詢時說，檢調機關兩個月十四次索資，中選會早點告發有利於保存、蒐集證據。（記者廖振輝攝）

2025/05/08 05:30

李進勇：早點告發 有利證據保存

〔記者李文馨／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨立委翁曉玲表示，不法行為應該等罷免案通過再查，並指控中選會超前告發。中選會昨回應，依據「刑事訴訟法」規定，此為機關執行職務的法定義務，可隨時告發；中選會主委李進勇昨在立院內政委員會答詢時也說，檢調機關兩個月十四次索資，情況不同，早點告發也有利於保存、蒐集證據。

翁曉玲：過往大多投票先、移送後

翁曉玲昨發文指出，二○一五年至二○二四年間涉嫌罷免連署偽造案共八案，其中七案的告發時點是「投票先、移送後」，只有前桃園市議員王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。她說，中選會此次做法不同於以往，在提議連署第一階段後就進行告發，很難讓人民相信沒有政治考量。

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中選會回應，「刑事訴訟法」第二四一條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，此為機關或公務員執行職務的法定義務，並未規定何時告發，且是可隨時告發。

中選會強調，「刑事訴訟法」第二四○條另規定「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，在各界已有多起告發或告訴案件後，選務機關也依法再予以職務告發，沒有任何政治或黨派考量、也無任何差別待遇，只要各該罷免案有往生者連署或偽造情事，都會告發。

國民黨立委許宇甄昨在立法院內政委員會質詢質疑，過去包括前高雄市長韓國瑜罷免案與總統副總統連署都是在投票結束後告發，這次卻罕見在罷免第一階段就針對疑似偽造文書提出告發，再次看到中選會不公正狀況。

李進勇答詢說，中選會自二月三日開始收案，二月初就有民間檢舉案件到檢調機關，檢調機關從二月到三月間，十四度發函要中選會提供資料，所以情況不一樣，早一點告發也有利於證據保存與蒐集。

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