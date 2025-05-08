自由日日shoot》翁曉玲喊「罷免後再查不法」法界：依翁邏輯 警察不能當場逮殺人犯

針對死亡連署案，國民黨立委翁曉玲稱「若有不法等罷免完再查」，民進黨立委吳思瑤批評，翁果然是「驚世」立委，再次讓我們見識到他的法律見解是如何無知與曲解。（資料照）

2025/05/08 05:30

吳思瑤：翁曲解法律 真是驚世立委

〔記者謝君臨、李文馨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委行動出現大量死亡連署、冒名連署，檢調持續偵辦，國民黨立委翁曉玲六日卻說：「就算有不法行為，也應等罷免案通過再查。」其言論引發熱議。立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，翁果然是「驚世」立委，再次讓我們見識到翁的法律見解是如何無知與曲解。

翁曉玲六日現身罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」總部，為領銜人李孝亮加油。翁受訪時語出驚人說：「如果說有任何不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究。」

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黃帝穎：翁要檢警調吃案 包庇犯罪

律師黃帝穎批評，翁曉玲自己法盲就算了，還要全國檢警調對犯罪裝瞎。他說，大量死人連署在法律上就是偽造文書的鐵證，檢察官打擊犯罪天經地義，沒有包庇犯罪的空間；翁果然是被憲法法庭判決違憲的法盲藍委，竟要全國檢警調吃案、包庇犯罪。

黃帝穎質疑，依照「翁上人」的邏輯，警察不能當場逮捕殺人犯，要等到被害人送醫不治後再抓人？警察不能當場逮捕縱火犯，要等到整棟房子燒光再抓人？

吳思瑤則諷刺，翁曉玲語不驚人死不休，再次讓大家見識到翁的法律見解是如何無知與曲解，居然說死人連署、造假、作弊、舞弊事件等所有罷免案結束再來辦，是企圖影響司法偵辦嗎？

吳思瑤強調，「司法是司法，罷免是罷免！」非常遺憾，國民黨把神聖的人民罷免權，用舞弊、違法、犯罪的方式，遂行其政治目的。翁曉玲身為法律人本應有基本認知，「驚世立委永遠在驚死人。」

「翁曉玲秀下限沒極限！」民進黨團副幹事長林楚茵質疑，「考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰？遇到詐騙集團騙錢，銀行存款先被領走再報警嗎？」國民黨罷免連署搞詐騙，不只邏輯壞死，違法犯罪還硬拗，翁果然是自認「我最大立委」，再度提出「驚世法學見解」，瘋魔指數嚇壞全台灣人！

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