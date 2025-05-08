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    死亡連署案 檢再搜國民黨基市黨部 查扣監視器、名冊

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，昨二度搜索國民黨基隆市黨部，帶走監視器主機及黨員名冊、開會活動等資料。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，昨二度搜索國民黨基隆市黨部，帶走監視器主機及黨員名冊、開會活動等資料。（記者林嘉東攝）

    2025/05/08 05:30

    二度約談主委吳國勝 首次偵訊前副書記長韓吉元

    〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員死亡連署案，六日聲押基隆市府前民政處長張淵翔禁見獲准後，掌握張在獲交保期間與尚未曝光、對他有實質影響力的共犯碰面，檢方昨第二度搜索國民黨基隆市黨部、約談主委吳國勝，另約談前副書記長韓吉元，設法突破藍營罷團成員心防，盼順藤摸瓜查出躲在幕後下指導棋的藏鏡人。

    韓吉元成立社團 推罷免綠議員

    基檢昨指揮調查局基隆市調查站幹員，二度搜索國民黨基隆市黨部，搜索七個多小時後才離去，拆走市黨部二樓監視器主機，帶走黨員名冊、繳交黨費收據及內部開會活動等資料，並同步約談吳國勝與韓吉元。檢方上月廿八日第一次搜索國民黨基隆市黨部後，認定吳國勝涉犯偽造文書等罪，諭知吳卅萬元交保；昨則首次約談韓吉元，釐清他成立、用來罷免民進黨基隆市議員的基隆市公共事務學會運作方式，與國民黨之間的聯繫管道。

    據指出，藍營發動罷免民進黨市議員前，韓吉元才成立基隆市公共事務學會並擔任會長，招募紀文荃、游正義分別擔任罷免市議員鄭文婷與張之豪的領銜人，其中紀已被檢方羈押禁見，游則獲十五萬元交保。檢方在紀、游被約談後才往上發展約談韓，盼從他口中查出是誰指使成立罷免民進黨市議員的罷團組織，又是誰對張淵翔有實質影響力，可以指使張查連署人個資。

    黨部副主委：好像抄家滅族

    國民黨基隆市黨部副主委劉經緯表示，黨部尊重全力配合檢方調查，靜待司法調查釐清真相，但檢方的搜索行動違反民主自由良性競爭的比例原則，好像抄家滅族，基層黨員很多人心生不滿。

    基隆地檢署持續偵辦本案，張淵翔已被收押禁見，市府顧問謝偉仁被諭令十五萬元交保。鄭文婷與張之豪昨質疑，市長謝國樑的左右手涉案，到底謝扮演的角色為何？要求說清楚、講明白，究竟還有多少未爆彈？

    謝國樑昨天下午受訪時表示，尊重相關單位，「如果有需要我的地方，我也會來積極協助」。

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，昨二度搜索國民黨基隆市黨部，帶走監視器主機及黨員名冊、開會活動等資料。（記者盧賢秀攝）

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，昨二度搜索國民黨基隆市黨部，帶走監視器主機及黨員名冊、開會活動等資料。（記者盧賢秀攝）

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，六日聲押前基隆市民政處長張淵翔禁見獲准後，昨天二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

    基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，六日聲押前基隆市民政處長張淵翔禁見獲准後，昨天二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

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