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    首頁　>　政治

    （新北）「拔羅波」今到府收件 盼衝過安全門檻

    新北市新店拔羅波隊發出最後呼籲，盼支持者在7日最後關頭，交出更多的罷免連署書。（記者翁聿煌攝）

    新北市新店拔羅波隊發出最後呼籲，盼支持者在7日最後關頭，交出更多的罷免連署書。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕推動罷免新北市國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波團隊」宣布，第二階段的連署書截至昨天已收件三萬二千份，雖已超過法定門檻的二萬九六六四份，但仍會持續收件、繼續衝刺，希望在五月九日到新北市選委會送件時，能夠衝高到三萬八千五百份以上。

    已收3.2萬份 期待衝高到3.8萬份

    對此，羅明才回應說，尊重公民的權利，但也要提醒民眾，選罷法修正後新增「利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑」，請民眾不要觸法。

    羅明才︰提醒偽造連署觸法

    「拔羅波」罷團指出，為避免出現補件而衍生的風險，目標是「一次過關，不用補件」，因為九日就要送件到新北市選委會，八日收件的資料將來不及造冊，所以今天（七日）是最後一天的收件，呼籲尚未連署的大新店區選民，把握罷免羅明才的最後機會，可撥打到府收件電話○九七八-四八一-七八九，由罷團志工直接到府收件，或把連署書送來「拔羅波」總部（新店區北新路二段十三號）。

    「拔羅波」罷團表示，期待今天能再增加六千五百份以上，才能達到三萬八千五百份以上的安全門檻。

    連署9日送件 今最後一天收件

    「拔羅波」罷團說，大新店地區的政治屬性被認為是「深藍」選區，罷免羅明才的公民行動，一開始不被外界看好，但團隊成員及志工們從未放棄，仍堅持一步一腳印地爭取每一份連署書，就算遇到情緒激動的藍營支持者不斷叫罵、甚至恐嚇，志工們仍風雨無阻，用最誠摰的態度爭取每位選民的支持。

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