罷免吳思瑤換領銜人 寄2千份同意書

國民黨議員汪志冰（左起）、張斯綱、罷瑤團隊召集人賴苡任昨天一起到北投明德郵局寄出2000份更換領銜人同意書。（地動刪瑤提供）

2025/05/07 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉宣布退出，依規定換備補領銜人需經簽一階意向書二分之一的民眾同意。罷瑤團隊召集人賴苡任昨啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出兩千份更換領銜人同意書，剩下份數也會盡快寄出，同時持續連絡現任領銜人張克晉，雙管齊下，讓罷瑤二階連署進度不受影響。

國民黨議員汪志冰、張斯綱昨天陪同罷免團隊一起到北投明德郵局寄出兩千份更換領銜人同意書；汪志冰表示，罷瑤總部目前面對很大壓力，她必須站出來支持年輕人，不能讓他們孤獨作戰。

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張斯綱表示，二階連署踴躍，已超過兩萬份，民眾收到信務必回寄或親送，盼能在六月八日前完成連署並送件，也呼籲張克晉若有委屈、受到壓力可以說出來，國民黨一定會與他站在一起。

賴苡任表示，團隊根據中選會規定準備二○五四份更換領銜人同意書，命名為「鮭魚回郵」，希望民眾收到後能第一時間簽署並回郵，也歡迎到罷免總部簽署。

對於網紅「四叉貓」贊助「鮭魚回郵」掛號郵資五萬六千元，罷團特別製作感謝狀，感謝他團結朝野，率先成為民進黨陣營中第一位公開支持罷免吳思瑤的代表，雙方過招，酸味十足。

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