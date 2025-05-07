電話民調發動罷免 簡舒培批羅智強輕視民意

2025/05/07 05:30

揭發政治獻金疑點 羅喊告沒動靜

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培之前揭露國民黨立委羅智強政治獻金使用疑點重重，羅智強揚言提告並說要發動罷免簡舒培，上週文山區出現電話民調詢問「是否認同簡舒培協助罷免賴士葆」、「是否認同提議罷免簡舒培」，被質疑是起手式，簡舒培認為，一個連四年議員都沒耐心當滿的人，要罷免在地耕耘廿年的議員，這是輕視民意、玩弄民意；記者多次致電羅智強，截稿前都未接通。

羅4年任期沒做完 卻想罷20年議員

簡舒培表示，近日有多名文山區支持者反映，上週接到電話民調問「是否認同簡舒培協助罷免賴士葆」及「是否認同提議罷免簡舒培」，質疑是羅智強揚言罷免她的起手式？連賴士葆也加入了嗎？兩人身處深藍選區卻面臨罷免危機，是大安、文山區公民一筆一劃連署、志工們一份一份集結起來的力量，她只是同行的一員。

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簡舒培說，羅智強連四年的市議員都沒有耐心當完，無心市政，卻要罷免在地耕耘廿年的她，只因被揭穿把近七成的政治獻金都給了自家基金會董事開的公司，羅智強先嗆告後又說罷免，嗆告廿餘天無動靜，罷免師出無名，所以做民調帶風向；尤其民調執行單位艾普羅，是羅智強去年十月成立「新國會智庫」之後，經常委託執行民調的單位。

簡舒培指帶風向 羅智強未回應

簡舒培強調，國民黨當初喊「以罷制罷」，結果抄名單抄出問題；若政治人物只是要帶風向，民意是沒有那麼容易被操縱的，呼籲國民黨不要重蹈覆轍，玩弄民意。記者多次致電給羅智強詢問回應，至截稿前電話都未獲接聽。

簡舒培是議員第六選區選出，行政區包含大安、文山；賴士葆是立委第八選區，範圍為文山區及中正區十個里，羅智強是立委第六選區，範圍僅大安一個行政區。

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