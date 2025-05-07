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    幽靈連署》刪除與共犯通訊軟體對話 基市前民政處長張淵翔收押

    檢方五日搜索前基隆市民政處長張淵翔住處，發現張交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，認定張違反交保規定，再次聲押禁見獲准。（記者林嘉東攝）

    檢方五日搜索前基隆市民政處長張淵翔住處，發現張交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，認定張違反交保規定，再次聲押禁見獲准。（記者林嘉東攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，出現重大進展。檢方聲押前基隆市民政處長張淵翔失利後，馬不停蹄蒐證，五日搜索張住處，發現張交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，基隆地檢署複訊後，昨認定張違反交保規定，以張涉犯偽造文書等罪，有勾串共犯等新證據再次聲押禁見獲准。檢方不排除擴大偵查，近日將約談這名極具重要地位的共犯，釐清他涉案程度。

    檢搜張住處 將約談重要地位共犯

    基隆地院上月底裁定張淵翔四十萬元交保，基檢提出抗告，掌握張曾指示中正戶政事務所主任江鑒育、安樂戶政事務所主任林芬芸等人，透過戶政系統查詢連署人個資，協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除，助藍營罷免民進黨市議員進入第二階段連署。

    藍營罷綠集團性犯罪 張是顆棋子

    高院二日駁回檢方抗告確定，但檢方並未氣餒，前天搜索張淵翔住處，並約談基市府顧問謝偉仁，查扣張的手機等資料後發現，張只是一顆棋子，藍營罷免民進黨議員是有計畫集團性犯罪。

    檢方發現，張在交保後與未曝光、對張有實質影響力的共犯及其他被告碰面，張不僅隱匿共犯的犯罪情節，還刪除與同案多名共犯與被告的LINE、微信（Wechat）等手機通訊軟體對話；檢方掌握張違反交保規定，以張涉犯偽造文書等罪，有勾串共犯等新證據，昨凌晨向基隆地方法院聲請羈押張禁見獲准，謝偉仁十五萬元交保。

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