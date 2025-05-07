「指示他人製作文件給共犯」 黃呂錦茹抗告駁回 確定羈押禁見

高院駁回抗告，國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹確定羈押禁見。（資料照）

2025/05/07 05:30

〔記者楊國文、施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書驚爆「幽靈連署」偽造文書等不法，台北地檢署查出國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌重大，上月將她聲押禁見被駁回，但檢方抗告成功，台北地院更裁庭逆轉將她羈押禁見。黃呂不服提起抗告，高院指出，黃呂不僅涉犯偽造文書等罪嫌重大，並指示他人製作文件傳給共犯，有勾串、滅證等新事證，昨裁定抗告駁回，確定羈押禁見兩個月。

高院裁定指出，黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法等罪且罪嫌重大，加上黃呂與其餘共犯間，關於政治立場及犯行部分均有利害關係，她事後又曾指示他人製作某文件傳給共犯，有勾串共犯、滅證等事實。

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高院認為，現今通訊軟體有便捷、迅速、私密等特性，黃呂錦茹不無透過通訊軟體與其他共犯，就本案分工等情節進行聯繫以串證的可能性，因此有羈押必要。

全案目前有黃呂錦茹、台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等三人被羈押禁見，第一區黨部執行長曾繁川獲請回；北檢另諭知「罷吳四騎士」的滿志剛、賴苡任、劉思吟各以五十萬元、陳冠安廿萬元交保，領銜人李孝亮、林叡各卅萬元交保。

對於黃呂錦茹抗告被駁回，國民黨發言人楊智伃回應，法院昨日駁回處分內容令人傻眼！「根本就是政治辦案不演了！」楊智伃質疑，把「政治立場」寫在駁回處分中，真的是前所未聞，「政治立場都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？」

憂被調查 藍傳授黨工教戰守則

此外，各地檢調偵辦藍營偽冒罷免連署案，外傳接下來目標鎖定國民黨中央黨部，國民黨中央決定在司法大軍登門前，傳授黨務幹部及黨工「教戰守則」。國民黨今日中常會將安排由曾經擔任過檢察官的立委吳宗憲進行專題演講，主題名稱就是「當檢調來敲門！司法追殺下，如何保障自己權益？」

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