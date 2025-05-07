張淵翔收押》綠議員要謝國樑一次講清楚

基檢聲押前民政處長張淵翔獲准，法院裁定出爐認定，張淵翔供詞閃爍，對共犯涉案情節，避重就輕。（記者林嘉東攝）

2025/05/07 05:30

〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦民進黨基隆市議員罷免案涉及偽造文書，前民政局長張淵翔從日前的四十萬元交保，昨天被裁定收押禁見，基隆市府市政顧問謝偉仁被諭知十五萬元交保；被提罷免案的市議員張之豪、鄭文婷質疑說，市長謝國樑的左右手都涉案了，到底還有多少未爆彈？謝身邊的人盡做一些黨政不分的事，謝國樑應該向市民道歉，與其被慢慢地切香腸，不如整桌菜擺出來，一次講清楚。

謝國樑昨天僅回應，尊重檢方偵辦，沒有評論。

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據指出，基隆地檢署上月底複訊張淵翔時，張否認犯行，還像擠牙膏般地看檢方提出多少證據才認罪，檢方上月廿九日認定張非法查詢戶政系統資料，向法院聲請羈押禁見，但張到法官面前一百八十度轉變，坦承非法查詢戶政系統資料，法院遂裁定張四十萬元交保。檢方昨天提出新證據後，張被法院裁定收押禁見，謝偉仁則被諭知十五萬元交保。

指謝左右手都涉案

張之豪：到底有多少未爆彈

張之豪指出，謝偉仁是鶯安里的前里長，是謝國樑的心腹，謝國樑的選戰、市府的基層組織管理等，都由謝偉仁操盤，張淵翔和謝偉仁是謝國樑的左右手，如今謝國樑的左手被收押、右手被交保，到底還有多少顆未爆彈？

鄭文婷批評說，地方都知道張淵翔、謝偉仁是謝國樑的心腹，謝國樑的市府究竟還有多少人涉案？謝身邊的人盡做一些黨政不分的事，現在是民主法治社會，黨國不分的舊勢力早該撤退。

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