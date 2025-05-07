要兒子以張克晉為鑒》李孝亮母怒轟國民黨只會出一張嘴

國民黨主席朱立倫昨會合藍委羅智強進行街頭演講，對於媒體追問如何看待李母指責國民黨，朱未正面回應，僅重申檢調「辦藍不辦綠」。 （記者廖振輝攝）

2025/05/07 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮涉死亡連署案，日前獲交保，李母前天痛陳「兒子交保後未獲得國民黨關心」，國民黨主席朱立倫昨被問及此事，未正面回應。李母怒轟國民黨只會出一張嘴，奉勸兒子應以「罷瑤」領銜人張克晉為鑒。

李孝亮母親前天發聲明控訴，兒子獲交保後，國民黨並未實際支援或關心，她見到國民黨權貴批評張克晉不願再擔任罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人，擔憂兒子若退出或表達不滿，人格恐遭摧毀甚至無法做人，更直言國民黨高層為達自身政治目的不擇手段，「做國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險」，更揭露她曾八次前往位於台北市中正區信愛公園的連署站，觀察四天僅卅人前來連署。

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朱未回應 再批辦藍不辦綠

朱立倫昨會合藍委羅智強、議員及多名北市里長，在捷運大安站外進行街頭演講，呼籲民眾出來投不同意罷免票，對於媒體追問如何看待李母指責國民黨，朱未正面回應，僅重申檢調「辦藍不辦綠」。

李母：罷吳沛憶理由硬拗

李母昨接受本報專訪時再度回應，認為吳沛憶並無架子、仇恨值也不高，罷免理由根本硬拗，就連國民黨台北市議員吳志剛與里長也相當無奈。

李母說，張克晉雖已堅決表態宣布退出，卻被國民黨高層命令不准下車，提醒兒子應以此為鑒，無奈表示：「他們可能當老大習慣了，覺得人家都要聽他們的命令。」她也奉勸兒子李孝亮勿再碰觸連署書，應讓送死亡連署的人自行負責。

對於母親指國民黨罷免吳沛憶的連署站門可羅雀，李孝亮昨透過網路直播節目回應，母親所言的確反映部分真實情況，因當地未設置遮雨棚，且有至少兩人顧攤才安全的考量，因此若一人不來，連署站就不會開，但志工們仍有持續努力收件。

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