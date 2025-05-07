罷李彥秀送件 達成率142％

罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」團隊，經過兩個月的努力，昨天向台北市選舉委員會提交第二階段連署書。（港湖除銹提供）

2025/05/07 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」罷免團隊昨天向台北市選舉委員會提交第二階段連署書，共計四萬五一八三份，超過法定門檻三萬一八○九份，達成率一四二％。「港湖除銹」表示，將邁向罷免程序的下一階段，期盼全台各地的罷免行動能陸續達成，共同實現「大罷免、大成功」的目標。

李：相信民眾是睿智的

李彥秀辦公室以新聞稿表示，尊重罷團的作法，相信港湖民眾的眼睛是雪亮與睿智的。港湖需要進步的力量，台北需要前進的動力，國會需要監督的聲音；台灣正面臨國際經貿挑戰，需要團結而不是撕裂，需要奮鬥而不是仇恨。李彥秀在地方感受到更多民眾熱情的打氣與加油，會繼續深耕爭取更多的支持。

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「港湖除銹」領銜人鍾春德、副領銜人Justin楊仁坤表示，連署書是過去兩個月港湖居民與志工共同努力的成果。全體志工平均每週運作卅個連署站點，靠著無數人的熱情與行動，完成屬於港湖人民的民主訴求，獻給最珍貴的家鄉台灣，「唯有對這片土地有情，才會願意這樣無怨無悔地付出。」

鍾春德補充，第二階段送件只是個開始，罷免行動將繼續深化，第三階段港湖除銹團隊將重新整隊再出發，推出民主教育活動，讓更多人了解這場罷免不只是港湖人的事，而是全台灣人民一起守護民主、用行動改變政治文化的重要一步。

另外，罷免立委羅志強的「大安強強滾」預計今（七）日送件，罷免賴士葆、徐巧芯、王鴻薇的團體預告明（八）日上午一起送件，五個罷團也將在八日與反共護台志工聯盟曹興誠等人，一起召開記者會說明後續規劃。

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