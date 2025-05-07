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    雲林罷丁學忠 衝出138.5％達成率

    罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體「雲林拔釘」，昨前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，達二階門檻138.5%。（記者黃淑莉攝）

    罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團體「雲林拔釘」，昨前往雲林縣選委會送第二階段連署書，共計3萬8087份，達二階門檻138.5%。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免雲林第一選區國民黨籍立委丁學忠的團隊「雲林拔釘」，昨日前往雲林縣選委會送交第二階段罷免連署書，共計送出三萬八○八七份，比法定門檻二萬七五○一份多出一萬多份，達成率達一三八．五％。罷團志工表示，接下來會持續努力，讓三階投票也能順利過關，完成罷免行動的最後一哩路。

    罷團感謝全台各界協助

    針對二階連署送件，丁學忠表示，他會繼續做對的事、用心為地方打拚，若確定進入三階投票，一定會堅定迎戰，爭取大家認同，投下不同意罷免，為雲林再贏一次。

    昨天上午八時卅分，「雲林拔釘」罷團近廿名志工在雲林縣選委會門口先高喊「大罷免、要成功！」隨後在志工旗隊列隊歡送下，將裝著連署書的廿六個紙箱送進選委會。

    罷團表示，非常感謝全台各界的協助及鄉親勇敢連署，衝出遠超乎預期的收件數，在備戰三階投票期間，罷團志工會持續向更多鄉親傳遞立法院內異常運作的警訊，讓更多民眾瞭解投下手中的同意罷免票，對於守衛台灣的重要。

    罷團也說，第三階段罷免投票，需要達到六萬八七五二票的同意罷免票，罷免才能成功，希望所有簽過二階連署的鄉親，接下來都要努力找出身邊一至二個沒簽過連署的親友，在三階罷免投票時出來投下手中重要的一票，完成罷免行動的最後一哩路。

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