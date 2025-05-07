台中罷6藍委 二階連署全壘打

台中罷免顏寬恒「中二解顏」與罷免楊瓊瓔的「中三拒瓔」公民團隊，昨赴市選委會送交二階連署書。兩罷團均指出，連署件數僅達標，未達安全門檻，將持續收件。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/07 05:30

顏寬恒、楊瓊瓔「壓線」過關 將持續收件

〔記者蘇孟娟、歐素美、黃旭磊／台中報導〕台中市罷免國民黨六位立委的二階段連署全達標！罷免顏寬恒「中二解顏」與罷免楊瓊瓔的「中三拒瓔」公民團隊，六日赴台中市選委會送交二階連署書。兩罷團均指出，連署件數僅達標，尚未達安全門檻，中三罷團僅比法定門檻多七百多份，是「壓線」過關，將持續收件，以因應補件風險，請選民繼續連署加持。

顏、楊籲支持者投不同意票

顏寬恒昨痛批，「民進黨罷免團體」進行少數人操作政治鬥爭，呼籲選民未來務必投下不同意罷免票；楊瓊瓔也說，面對惡罷，很多人為她抱屈不捨，也籲支持者堅定投下不同意罷免票。

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台中罷免六位藍委行動，包括罷免第八選區立法院副院長江啟臣與顏寬恒、楊瓊瓔，這三個選區被視為「艱困選區」，中八選區罷團「一罷擊臣」前天與中四「廢翔」、中五「斷健」、中六「敲羅」率先送出二階連署書，「中二解顏」與「中三拒瓔」昨日也到台中選委會送件，交出「罷免中市六藍委二階送件全壘打」的成績單，台中其他選區的罷團志工也到場聲援，眾人齊呼「大罷免、大成功！」更喊話「中二、中三罷團持續收件」。

「中二解顏」發言人林宣宏表示，中二選區法定門檻三萬○二七八份，送交三萬三○九九份連署，達成率一○九．三％。林宣宏說，中二連署艱辛，收取連署書的過程，未見大量湧入，是靠陸戰一份一份收取，點滴累積而得，但中二選區尚未達到「安全門檻」的三萬九三○○份，之後還須持續收件。

「中三拒瓔」發言人Connie指出，中三區法定門檻二萬六○二六份，昨天送交二萬六七七五份連署書，達成率一○二．九％，僅高於法定門檻七四九份，是「壓線達標」，未來持續收件，希望邁向三萬三千份的安全門檻。

Connie說，連署過程屢遭楊瓊瓔支持者謾罵騷擾，她數度哽咽落淚說，順利達到二階門檻是公民力量的展現，團隊已經做好補件的心理準備，仍會在連署點持續收件，呼籲潭子、大雅、神岡、后里的選民持續連署，直到確定進入三階投票為止。

二階罷免連署0506送件4案

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