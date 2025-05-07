落實軍中轉型正義 兩蔣園區刪去謁靈 陵寢用語

國防部公告兩蔣慈湖賓館、大溪賓館法規修正，刪去「謁靈」、「陵寢」等用語，改以「入營」、「營區」稱呼。（資料照）

2025/05/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕為落實軍中轉型正義，國防部四月廿二日公告兩蔣慈湖賓館、大溪賓館法規修正，刪去使用長達五十年的「謁靈」、「陵寢」等用語，改以「入營」、「營區」稱呼，相關行政規則從「開放謁靈管理須知」，正名為「慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。

改稱「入營」、「營區」

前總統蔣介石、蔣經國父子分別於一九七五、一九八八年逝世，兩人靈柩分別暫厝於慈湖賓館及大溪頭寮賓館，至今皆未下葬。當時總統府及軍方為維護安全，派出憲兵及儀隊駐守，並由後指部設立桃園管理組。

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威權統治時期，官方將民眾前往該兩處致意稱為「謁靈」，並將放置靈柩處稱為「陵寢」，迄今五十年未曾改變。民進黨立委邱志偉認為「陵寢」一詞通常指稱帝王墳墓，多次質詢關切軍方對裁撤儀隊、修正用詞規劃。

國防部內部決議於今年四月廿二日公告，將原「國防部全動員署後指部桃園管理組開放謁靈管理須知」，修正為「國防部全動署後指部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」，並決定以「營區」一詞概括全域，刪除「陵寢」字眼，而續用屬通稱的「靈柩區」。

至於「謁靈」相關字眼，國防部說明，因開放團體申請入營作法調整，爰將所定「謁靈」申請，修正為「靈柩區開放」申請。

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