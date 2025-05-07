被認定附隨組織 財產凍結》 救總要求撤銷處分 敗訴確定

前身為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，被認定是國民黨的附隨組織。圖為救總成立於調景嶺的中學，清楚可見中國國民黨黨徽。（黨產會提供）

2025/05/07 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會五年前認定戒嚴時期成立的「財團法人中華救助總會」（救總），是國民黨的附隨組織，其財產為不當黨產，禁止處分不當取得的財產，救總提起行政訴訟，要求撤銷處分，台北高等行政法院認定黨產會處分無誤，判決救總敗訴。救總上訴後，最高行政法院認定黨產會處分於法有據，昨判決駁回確定。

最高行認於法有據

救總於一九五○年以「中國大陸災胞救濟總會」之名成立，一九九一年更名「中國災胞救助總會」，二○○○年再更名「中華救助總會」。

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黨產會於二○二○年九月廿二日認定救總為國民黨附隨組織，依黨產條例規定舉行聽證後，認為救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源累積的財產，估計財產價值約新台幣十三億餘元，即日起凍結，禁止處分，並要求救總於四個月內，須向黨產會申報財產。救總不服，認定黨產會的處分為違法處分，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，支持黨產會處分認定，救總成立時，由蔣中正實行黨國體制、以黨領政，指示黨中央籌備成立，其理事長谷正綱須向總裁蔣中正報告，黨對理監事也有糾正、除名之責。另外，國民黨中央委員會曾多次對救總指派業務等，具有實質支配關係，救總確為國民黨附隨組織。

北高行認為，救總可能實質擁有不當取得財產，且救總於二○○二年間脫離國民黨實質控制時，顯然不是以相當對價轉讓，黨產會處分無誤，判救總敗訴。救總不服，提起上訴，最高行政法院昨判決駁回確定。

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