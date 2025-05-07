為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被認定附隨組織 財產凍結》 救總要求撤銷處分 敗訴確定

    前身為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，被認定是國民黨的附隨組織。圖為救總成立於調景嶺的中學，清楚可見中國國民黨黨徽。（黨產會提供）

    前身為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，被認定是國民黨的附隨組織。圖為救總成立於調景嶺的中學，清楚可見中國國民黨黨徽。（黨產會提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會五年前認定戒嚴時期成立的「財團法人中華救助總會」（救總），是國民黨的附隨組織，其財產為不當黨產，禁止處分不當取得的財產，救總提起行政訴訟，要求撤銷處分，台北高等行政法院認定黨產會處分無誤，判決救總敗訴。救總上訴後，最高行政法院認定黨產會處分於法有據，昨判決駁回確定。

    最高行認於法有據

    救總於一九五○年以「中國大陸災胞救濟總會」之名成立，一九九一年更名「中國災胞救助總會」，二○○○年再更名「中華救助總會」。

    黨產會於二○二○年九月廿二日認定救總為國民黨附隨組織，依黨產條例規定舉行聽證後，認為救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源累積的財產，估計財產價值約新台幣十三億餘元，即日起凍結，禁止處分，並要求救總於四個月內，須向黨產會申報財產。救總不服，認定黨產會的處分為違法處分，提起行政訴訟。

    台北高等行政法院審理後，支持黨產會處分認定，救總成立時，由蔣中正實行黨國體制、以黨領政，指示黨中央籌備成立，其理事長谷正綱須向總裁蔣中正報告，黨對理監事也有糾正、除名之責。另外，國民黨中央委員會曾多次對救總指派業務等，具有實質支配關係，救總確為國民黨附隨組織。

    北高行認為，救總可能實質擁有不當取得財產，且救總於二○○二年間脫離國民黨實質控制時，顯然不是以相當對價轉讓，黨產會處分無誤，判救總敗訴。救總不服，提起上訴，最高行政法院昨判決駁回確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播