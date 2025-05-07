藍要刪1500億國土安全韌性預算 綠：向國際傳達「國防不要了」

行政院長卓榮泰昨在結束總質詢後發表談話，會後並與民進黨立委合影。（記者田裕華攝）

2025/05/07 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢、李文馨、陳鈺馥／台北報導〕行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。立法院國民黨團、民眾黨團均自提版本主張普發現金，藍另刪除國土安全韌性一五○○億元。對此，行政院長卓榮泰昨說，普發現金很簡單，但目前不是最好的方法。民進黨立委則批，砍光政府提出的「國土防衛與安全韌性」一五○○億元特別預算，這等於向國際傳達，「國防不要了，改成發錢買票」。

行政院提出的特別條例草案，其中支持產業九三○億元；國土安全韌性一五○○億元；照顧民生一六七○億元，涵蓋撥補台電一千億元。特別條例草案已在二日立院院會付委。

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卓揆在立院受訪表示，普發現金是把力量分散，對產業支持、民生照顧、強化安全韌性力道均不夠強，一定要集中匯聚所有力量，希望朝野用同理心看待此事。

國民黨團提出黨版特別條例草案，在院版的基礎上，刪除撥補台電一千億元及國土安全韌性一五○○億元，改編二三○○億元用來普發現金一萬元，應於今年十月底前執行完畢，預算規模調整至三九○○億元。

國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，針對院版的國土韌性編列一五○○億元，如今面臨的是立即性的經貿衝擊、而非軍事衝突或國防危機，所以不需要、也不應該在這次的特別條例中處理。

民眾黨團則主張，刪除挹注台電的一千億元，另編列一四一六億元用於普發現金六千元，並增加挹注勞健保等預算。

綠批藍想發錢買票 侵害預算編列權

對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，只想普發現金討好選民，可能是藍白現在僅能提出的論述，但網路上已非常多的選民說：「與其給我一萬，不如給我更好的教育政策；與其給我六千，不如給我更好的國防設備；與其給我六千，不如給我更好的醫療設備。」

民進黨立委沈伯洋指出，砍光「國土防衛與安全韌性」一五○○億元特別預算，改成「全民一人一萬」的大撒幣計畫，等於向國際傳達，「國防不要了，但改成發錢買票」，「這已經侵害了預算編列權」。

另，立院本會期施政總質詢昨落幕，卓榮泰於詢答後表示，台灣最大的力量來自於團結，有關行政院提出的上述特別條例草案，將提升國家整體的應變力，並緩和外在的衝擊，這些重大法案和預算在當前世界經貿的局勢下，更顯得格外迫切、關鍵，必須儘快推動落實。

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