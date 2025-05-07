通過2友台法案 外委會主席：不讓涉台地位謊言合法化

美國聯邦眾議院五日口頭無異議通過「「台灣保證落實法案」，要求國務院必須定期檢視對台交往準則後向國會報告，並提出解除自我限制的計畫。（路透檔案照）

2025/05/07 05:30

〔記者黃靖媗、國際新聞中心／台北報導〕美國聯邦眾議院院會美東時間五日無異議通過「台灣保證落實法案」與「台灣國際團結法案」。眾院外交委員會主席馬斯特指出，「台灣國際團結法案」將確保美國不會袖手旁觀，也明確告訴盟友與對手，美國不會讓涉及台灣地位或主權的謊言合法化。

外交部說明，「台灣國際團結法案」明確指出，聯合國大會第二七五八號決議，並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題；美國反對任何在未經台灣人民同意的情況下，意圖改變台灣地位的行動。

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中央社報導，馬斯特在表決前呼籲同僚支持這項法案，指出北京以系統性行動，企圖讓台灣從國際舞台上消失。即使台灣在全球公共衛生、安全與經濟領域中都有重大貢獻，但中共透過恐嚇、賄賂與施壓手段，迫使各國與國際機構將台灣邊緣化，範圍涉及世界衛生組織及國際民航組織（ICAO）等。

馬斯特強調，中共正試圖重寫國際規則，以符合其政治敘事，「台灣國際團結法案」將確保美國不會袖手旁觀，也明確告訴盟友與對手，美國不會讓涉及台灣地位或主權的謊言合法化。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝美國行政部門與國會跨黨派對台的支持，呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，外交部將持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實及穩健地深化台美友好夥伴關係。

學者：台美行政部門

關係正常化將有進展

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，「台灣保證落實法案」其實就是「台灣保證法」的加強版，要求國務院定期審查對台交往準則，並向國會報告，不要再受到來自中國的曲解聯大第二七五八號決議文、一中原則等說法限制；這項法案屬於務實、實務層面的進步，也讓台美行政部門關係正常化有一定程度的進展，定義美方在與台灣沒有邦交的條件下，應該給予台灣更多所謂「作為主權國家應有的身分」。

政大政治系兼任教授嚴震生指出，美國兩黨在國會中的作為一直都對台灣有利，如今美國國務卿由友台的魯比歐擔任，對台的支持也不需質疑，唯一需要質疑的是美方能做出哪些支持台灣的實際行動。

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