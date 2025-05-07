互動不設限》 美眾院通過台灣保證落實法

美國聯邦眾議院五日口頭無異議通過「「台灣保證落實法案」，要求國務院必須定期檢視對台交往準則後向國會報告，並提出解除自我限制的計畫。（法新社檔案照）

2025/05/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院五日口頭無異議通過「台灣保證落實法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院必須定期檢視對台交往準則後，向國會報告，並提出解除自我限制的計畫。隨著曾在國會提出多項友台法案的魯比歐掌管國務院，外界高度關注美方對台交往準則的去留。

要求國務院必須定期檢視對台交往準則向國會報告

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美台斷交以來，美國國務院制定文件，為美國外交、軍事和其他官員與台灣官員互動，劃下種種「紅線」。二○二一年一月，即將卸任的美國國務卿龐皮歐宣布，取消對台政策自我施加的限制，廢除所有與台交往準則。雖然拜登政府上任後恢復該準則，但也放寬美台雙邊往來，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

美國現行法律要求國務院就對台交往準則進行一次性審查，並向國會報告結果，而最新通過的「台灣保證落實法案」可謂二○二○年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）的強化版，除了朝向解除美台往來限制邁進，也鼓勵美國盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。不過，法案仍須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算走完立法程序。

「台灣保證落實法案」是共和黨眾議員華格納、民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平在二月共同提出。法案要求國務卿定期檢視對台交往準則，這些檢視及更新的評估必須說明現行準則是否能夠深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值、優點及重要性。

反制中共野心 須和台同陣線

眾院外交委員會主席馬斯特在表決前指出，「台灣保證法」當年在共和、民主兩黨支持下通過，「如今局勢更加嚴峻」，因此新法案對原有法律進行更新與強化，確保美國對台政策反映當前戰略現實，「而不是昔日的猶豫不決」。若要反制中共取代美國全球領導地位的野心，就必須從堅定與台灣同一陣線做起。美國必須深化與台灣在經濟、安全與外交上的合作，並以透明的方式進行。

馬斯特也抨擊拜登政府時期的國務院，經常因為拘泥於過時、自我設限的規定與官僚障礙，限制美台交流，導致美台關係變得脆弱，令人無法接受。

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