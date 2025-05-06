梵因法師擔任桃園罷團志工 籲支持大罷免

梵因法師擔任罷團志工，站上罷免第三選區立委魯明哲公民團隊第一線。（記者李容萍攝）

2025/05/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕全國「大罷免」潮延燒，出家四十年的釋正定（梵因法師）住在桃園市中壢區，除填寫連署罷免國民黨立委魯明哲，還在「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊擔任志工，三月間與心中對台灣有愛的佛弟子，發起「佛教皈依弟子護國宣言」，近日白沙屯媽祖南下進香，多個艱困選區罷團沿途徵求第二階段連署書，他隨行協助，出家而入世，身體力行佛教佑國。

現年六十二歲的梵因法師說，出家原本遠離政治活動，但去年以來，觀察國民黨、民眾黨在立法院的表現，完全不顧、甚至違背民意，好像已經不打算有下一次選舉，與背後的中共這一次就要把台灣弄亂，以達到併吞的目的，他擔心台灣的未來，時常睡不著覺，想到佛弟子有義務盡力協助蒼生離苦得樂，不能躲在寺院裡面什麼都不管，決定加入罷團。

請繼續往下閱讀...

罷免桃市第一選區立委牛煦庭的「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人、南崁多加教會牧師陳曉煒，首先開放教會罷藍委，梵因去找陳請益交流，兩人的宗教信仰不同，愛台灣的心是一樣的，梵因曾把大頭貼放上「跟牧師的合照」，彼此惺惺相惜，大罷免救台灣的共識，超越宗教差異。

梵因法師將罷團志工形容為「連署菩薩」，很多是家庭主婦，白天上班，下班要顧家，深夜家人睡著以後，才有時間處理罷團的事情，假日還上街頭當連署快閃小蜜蜂，面對更艱困的三階投票，呼籲對台灣未來感到恐懼不安的人，都勇敢站出來投下同意罷免藍委的一票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法