桃園罷免二階連署送件 3區達門檻130％

桃園1、4、6區罷團志工以接力方式，將一箱箱連署書送進市選委會。 （記者鄭淑婷攝）

2025/05/06 05:30

記者鄭淑婷／特稿

桃園市六區立委罷免第二階段連署，截至昨日已由罷免團體全數送件，第一、二、四區送件門檻達成率都逾一三○％，其餘選區送件數還不算「安全」，仍持續收受連署書中，「光復桃園、六區全罷」最終有幾區能進入第三階段的罷免投票，目前是「坐三搶六」局面。

罷團指三階「坐三搶六」

依據罷團第二階段送件數，第一選區牛煦庭、二選區涂權吉、四選區萬美玲連署份數均達安全門檻，第三選區魯明哲、第五選區呂玉玲、第六選區邱若華連署份數雖過法定門檻，但距離安全門檻還有兩千到四千五百份不等。

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持續收件 保留補件闖關機會

桃園市選委會將在四十天內完成連署書審查，會剔除重複連署二階的第一階段提議人及設籍未滿四個月、原住民籍、死亡連署、身份證字號、門牌號碼不符者，尤其是一、二階段重複連署為數可能不少，未達安全門檻選區恐在通過邊緣，罷團不敢大意持續收件，保留補件闖關機會。

桃園市近年罷免投票除了初期議員王浩宇、中壢區石頭里長王子林罷免案，幾乎再無通過案例，選罷法規定罷免投票有兩大門檻，即「有效同意票數要多於不同意票數，且同意票數須達原選區選舉人總數四分之一以上」。

綠營人士估計，藍、綠大約各有廿二％的基本盤，若能鞏固基本盤，再催出三％的中間選民，罷免案就有機會成功，從過去經驗，單一選區罷免不比一般選舉，選民投票意願本較低，更難會為了投票搭飛機、搭火車返鄉，第三階段攻防勢必延續立院修惡法、刪預算攻防，持續維繫大罷免氛圍，讓選民願意站出來投下同意票。

一、二選區 綠拚光復 藍不想失守

桃園一、二選區曾是綠營版塊，堪稱是此次六區全罷的指標性選區，綠營想光復、藍營不想失守，綠營自第二階段即從默默支援角色轉換成主動出擊，宣講、出攤出力甚深，第三階段肯定會全力而為；另方面，藍營也並非省油的燈，罷免投票喊出六席都要保住，而沿海二選區的SRF（固體再生燃料）、電廠等地方重大爭議，預料將再次成為罷免投票攻防焦點。

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