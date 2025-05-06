為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗栗罷團宣傳車被砸破車窗 警逮1嫌

    苗栗罷團志工宣傳車昨在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人帶回警局偵訊。 （苗栗國罷免立委連線提供）

    苗栗罷團志工宣傳車昨在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人帶回警局偵訊。 （苗栗國罷免立委連線提供）

    2025/05/06 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，罷團志工宣傳車昨在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人卅九歲邱姓男子帶回警局偵訊，依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

    苗栗罷團一名志工的宣傳車，停放在苑裡鎮信義路與新興路口旁，於昨天上午遭一名騎機車的男性持棍棒砸車後離去，造成宣傳車車窗後擋風玻璃及車窗破裂，所幸當時志工未在車內。

    警方獲報循線於一個小時內將嫌疑人邱男逮捕到案，至於動機，疑是邱男認為大罷免會挑起戰爭，才砸車洩憤。邱男無業與母親同住，精神狀態不穩定，有時情緒激動，會在住家附近大吼大叫；警訊後依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌將他移送地檢署。

    遭砸宣傳車的車主為英國女台僑阿美，她對於車輛被砸感到驚恐與生氣，他說，台灣立法院毀憲亂政、亂刪預算，對台灣的未來感到非常憂心，所以這次回台希望能為罷免做點事，也希望苗栗鄉親勇敢站出來連署。

    罷團苗一領銜人陳翊綾表示，這起暴力事件，證明了對方心虛，害怕人民的覺醒，但對方破壞了車子，卻破壞不了人民的決心，也改變不了苗栗人想要維護苗栗民主的決心，呼籲苗栗鄉親趕快站出來連署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播