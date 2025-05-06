李孝亮母：做國民黨的事 跟在哥倫比亞掃毒一樣危險

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署擴大偵辦偽造連署案，罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶的領銜人屢傳變數，先前罷吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出後銷聲匿跡；因捲罷免吳沛憶案而遭檢調約談交保的領銜人李孝亮，其母昨再發聲明控訴，因見國民黨權貴批評張克晉，擔憂兒子若退出或表達不滿，人格恐遭摧毀甚至無法做人，更直言「做國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險」。直至截稿前，記者致電李孝亮仍未獲回應。

李孝亮母親於聲明中指出，媒體披露張克晉不滿在遭約談後，國民黨內沒有任何支援與關心，李孝亮又何嘗不是如此？國民黨高層為達他們自身的政治目的可以不擇手段，她擔心若李孝亮退出或是不滿他們的意思，兒子人格可能就會遭摧毀，無法做人，這是何其恐怖？

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李母痛批國民黨，「你們實在很沒天理，已經這麼多黨工遭到羈押了，你們應該向遭羈押黨工的家屬及社會大眾深切道歉並說出實情，不要用黨工的被羈押來取得社會一些人的同情繼續抗爭，有一天檢調也會用證據辦到你們的，因為掩藏的事沒有不顯出來的」。

李母說，在東門市場信愛公園的連署點，她去了八次只看到四次有人在連署，分別是四月十二日、十三日、十八日及廿日，她從上午十時卅分到收攤，早則中午十二時，晚則下午一時，四天加起來總共來連署的人只有卅個，並質疑每天只有幾個連署點，平均一天加起來能連署到一百份，應該已經是頂到天了。李母說，李孝亮要把關連署書，但把關用在國民黨上應該會失靈的，哪一天又蹦出很多連署書不曉得是不是又去抄來的，好像做國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險，難怪張克晉避不出面。

國民黨放任舔共者害台

遲早被掃進歷史的灰燼

李母說，絕大多數的人都知道，會造成今天的局面，是因為國民黨放任一些舔共、媚共，聽中共旨意的人在傷害台灣，國民黨若不修正這樣的路線，被掃進歷史的灰燼只是遲早的事。

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