4100億特別條例》 藍白各提普發一萬及六千

美國關稅政策來襲，行政院提出規模四一○○億元的特別條例草案。（資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠、謝君臨／台北報導〕美國關稅政策來襲，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。國民黨團與民眾黨團昨均表達自提特別條例版本的立場，國、眾兩黨更分別主張普發現金一萬元及六千元。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，普發現金有違反憲法及預算法之虞，也會排擠到其他預算項目。

民進黨團質疑排擠其他預算項目

行政院院會於四月廿四日通過特別條例草案，其中支持產業九三○億元；國土安全韌性一五○○億元；照顧民生一六七○億元，涵蓋撥補台電一○○○億元。在朝野立委無異議下，特別條例草案已在上週五立院院會付委。

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國民黨團人士表示，黨團的版本盼納入普發現金一萬元，而與因應對等關稅無關的撥補台電、國土安全韌性等項目，將嚴格審查；國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨絕對支持將相關預算用在支援受到對等關稅衝擊的產業。

國民黨立委賴士葆表示，當外銷不順利的時候，內需市場就變得非常重要。國民黨團公開呼籲普發現金，刺激內需，前總統蔡英文當年普發現金六千元，時任主計長朱澤民指出，發六千元可以增加GDP千分之三；若按此比例估算，普發現金一萬元可增加GDP千分之五。

民眾黨團主張刪除挹注台電的一○○○億元，另編列一四一六億元用於普發現金六○○○元，並增加挹注勞健保等預算。

對於普發現金，吳思瑤指出三大問題。首先預算權是行政權，立法權增加又指定支出，有違反預算法及憲法之虞；其次，其經濟效益仍待評估；最後，勢必排擠其他支持產業、民生的預算。至於撥補台電可以抗通膨、穩物價、顧民生，呼籲在野黨能夠聽見產業界的心聲。

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