為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    客家社團 支援竹苗罷團力拚過關

    全國客家社團代表上百人昨天聚集新埔義民廟，發起號召全國客家鄉親參與罷免不適任立委義舉，共同守護台灣。（記者廖雪茹攝）

    全國客家社團代表上百人昨天聚集新埔義民廟，發起號召全國客家鄉親參與罷免不適任立委義舉，共同守護台灣。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/06 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國客家社團代表上百人昨上午聚集新竹縣新埔褒忠義民廟前廣場，高呼「客家人、站出來、罷客奸」口號，強調每一位志工都是「現代新義民」，呼籲全國客家鄉親們延續義民先烈「保家衛國」的客家精神，在罷免二階連署最後衝刺階段，用實際行動力挺公民罷團，共同守護台灣得來不易的自由與民主。

    客家社團昨召開記者會，會前先依循客家傳統信仰，焚香禱告，祈求大罷免大成功。包括桃園、苗栗、高雄、屏東，甚至花蓮等縣市罷團都派代表來發聲。

    台灣客家聯盟理事長黃仁杼表示，懇請客家鄉親們在這緊要關頭，拿出客家精神，勇敢站出來參與罷免不適任立委的行動，每位連署者都是為台灣打拚奉獻的「現代新義民」。

    已經順利完成二階送件的「微光花蓮．拔傅行動」領銜人李美玲也特別從花蓮趕來聲援。她強調，曾被認為最艱困的花蓮，在大家共同努力下完成「不可能任務」，期勉竹苗罷團的幹部、志工們堅定意志，一定可以成功過關。

    「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁的父母親專程送來連署書，讓她當場淚崩。她表示，雖然新竹縣罷免環境艱困，但志工們會拚到最後一刻，收件到八日。她也提醒，一區目前尚差三千多份，非常需要大家主動來到站點連署。

    徐欣瑩：輸不起心態作祟

    徐欣瑩表示，一年來執政黨面對民意監督，就用斷章取義、造謠、避重就輕的手法曲解在野黨的言論，然後發動輿論撻伐或是扣紅帽子，讓人覺得執政黨的大罷免，就是不接受選舉結果的「輸不起心態」在作祟。

    林思銘：民主被惡意操作

    林思銘則表示，近期全台發起的罷免行動，令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害，他將堅定迎戰，也懇請鄉親們踴躍出來投下「不同意票」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播