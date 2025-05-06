客家社團 支援竹苗罷團力拚過關

全國客家社團代表上百人昨天聚集新埔義民廟，發起號召全國客家鄉親參與罷免不適任立委義舉，共同守護台灣。（記者廖雪茹攝）

2025/05/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國客家社團代表上百人昨上午聚集新竹縣新埔褒忠義民廟前廣場，高呼「客家人、站出來、罷客奸」口號，強調每一位志工都是「現代新義民」，呼籲全國客家鄉親們延續義民先烈「保家衛國」的客家精神，在罷免二階連署最後衝刺階段，用實際行動力挺公民罷團，共同守護台灣得來不易的自由與民主。

客家社團昨召開記者會，會前先依循客家傳統信仰，焚香禱告，祈求大罷免大成功。包括桃園、苗栗、高雄、屏東，甚至花蓮等縣市罷團都派代表來發聲。

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台灣客家聯盟理事長黃仁杼表示，懇請客家鄉親們在這緊要關頭，拿出客家精神，勇敢站出來參與罷免不適任立委的行動，每位連署者都是為台灣打拚奉獻的「現代新義民」。

已經順利完成二階送件的「微光花蓮．拔傅行動」領銜人李美玲也特別從花蓮趕來聲援。她強調，曾被認為最艱困的花蓮，在大家共同努力下完成「不可能任務」，期勉竹苗罷團的幹部、志工們堅定意志，一定可以成功過關。

「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁的父母親專程送來連署書，讓她當場淚崩。她表示，雖然新竹縣罷免環境艱困，但志工們會拚到最後一刻，收件到八日。她也提醒，一區目前尚差三千多份，非常需要大家主動來到站點連署。

徐欣瑩：輸不起心態作祟

徐欣瑩表示，一年來執政黨面對民意監督，就用斷章取義、造謠、避重就輕的手法曲解在野黨的言論，然後發動輿論撻伐或是扣紅帽子，讓人覺得執政黨的大罷免，就是不接受選舉結果的「輸不起心態」在作祟。

林思銘：民主被惡意操作

林思銘則表示，近期全台發起的罷免行動，令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害，他將堅定迎戰，也懇請鄉親們踴躍出來投下「不同意票」。

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