自由日日shoot》暗諷罷免高虹安民眾是一氧化碳 竹市議員要施淑婷下台

空氣中充滿14%一氧化碳？新竹市府民政處長施淑婷發文挨批。（照片取自施淑婷粉專）

2025/05/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）二階連署前天送件，擔任新竹市府民政處長的民眾黨員施淑婷前晚發文提到「即便空氣中充滿十四％的一氧化碳」等內容，外界解讀施是暗諷參與罷免停職市長高虹安的十四％選民是一氧化碳，新竹市議員曾資程砲轟施跟著高虹安入主市府，擔任發言人、民政處長，在職期間卻有一連串不當言行，早就應該辭職下台。

施淑婷發文「即便空氣中充滿十四％的一氧化碳，我們也不會輕易的吸它，哪怕是一％的存在都是對人類與國家致命的」、「中華民國吸了你們不死也腦死，讓台灣通通風」。此文一出，引發輿論譁然。

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批施靠高裙帶關係 任民政處長

曾資程轟施淑婷暗諷「連署的罷免公民是一氧化碳」，權力來源無非是高虹安閨密的裙帶關係，罷免高虹安成功，才能讓欠缺專業與公民素養的政務官下台，挽救江河日下的市府形象。

議員斥行政不中立 還這麼高調

市議員楊玲宜也痛批，長這麼大第一次看到現任在職公務員如此高調、行政不中立，更別說她的副處長是竹市選委會的總幹事。每個公民都擁有選舉、罷免、創制和複決權，施不僅違反公務人員應有的行政中立，更不諱言的直接對罷免民眾及團體直接挑釁及開嗆，高虹安市府團隊的素質如此低落，不知反省，號召大家三階一定要出來投同意罷免，罷掉阻礙城市發展，降低城市公民素養的團隊。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔則表示，原本不懂施淑婷寫這些的意思，後看到有網友等人說明，才知道施淑婷繼上次發文稱羨慕孩童說「大罷免大白癡」惹怒民眾後，再度指涉連署罷免的民眾是有毒氣體。

她說，施淑婷這篇貼文，完全沒有理解憲法上的人民基本權利，也沒有身為民主國家政府公僕所應有的反省能力，非常吻合中共毫無人權保障思維的想法。

施：請民眾不必過度解讀

對自己發文引發各界議論，施淑婷不改無俚頭的態度，指一氧化碳對動物所造成的傷害，並不會對綠色植物造成影響，請民眾不必過度解讀與激動，保持好心情，認真過好每一天才最重要。

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