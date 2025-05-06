防共諜滲透 特查對象估增1008人

立院是否納特查？調查局長陳白立表示，若立院覺得重要，必須納入特殊查核，立院須先訂定內部規定辦法，調查局才有執行依據。（記者方賓照攝）

2025/05/06 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於近期共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會昨邀請相關單位就「共諜滲透」相關議題進行專題報告。調查局報告指出，有關提列辦理特查職務對象範圍不足部分，已檢討納入政務人員及涉密約聘僱人員，預估增加一○○八人，增加後總特查人數為二三三六人，後續如經立院提列辦理特查對象，預估查核對象將達六三○○餘人。此外，目前也已檢討研修「特查辦法」部分條文。

立法院司委會邀請相關單位就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

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對國家是否忠誠 攸關國安及重大利益

調查局報告指出，依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」（特查辦法）第二條規定，目前採正面表列提列一三二八個辦理特殊查核職務的公務人員，但並不包含負責國家重大政策規劃與執行的政務人員，以及協助各機關首長處理秘書、機要業務的約聘僱幕僚人員、立院職員、立委助理等。

調查局強調，上述人員是否對國家忠誠，攸關國安及重大利益，其等接觸國家機敏資訊的涉密等級與機會，甚至高於常任文官人員，自應辦理特殊查核。

調查局表示，依行政院長卓榮泰指示，已規劃先將行政院及所屬各機關、機構全體政務人員及協助其辦理業務的秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，預估增加一○○八人，增加後總特查人數為二三三六人。

立委助理也可能接觸國家機敏資料

調查局也提及，鑑於立委助理也有接觸行政單位所送國家機敏資料的可能，後續如經立院提列辦理特查對象，調查局預估查核對象將達六三○○餘人。此外，近期已建請行政院人事行政總處研修「特查辦法」，增列涉犯「國安五法」、「反滲透法」等國安犯罪類型等，為查核項目內容。

國民黨立委王鴻薇詢問，是否要全部擴大到立院？調查局長陳白立表示，若立院覺得重要，必須納入特殊查核，那立院必須先訂定內部規定辦法，調查局才有執行依據。

民進黨立委吳思瑤則認為，立院必須納入特查，國安不能缺一角，漏洞不能在國會。她也說，相關國安制度最簡便可行的是立委赴中登載，但民進黨立委的提案一再被藍白阻擋。民進黨團已先行針對立委與助理用具結方式，主動揭露赴中資訊，事前報備、事後報告，凸顯國會只會擋「赴中納管」法案。

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