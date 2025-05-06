公民罷免影片 壓軸催票》二階連署 才能「顧好器官」

公民罷免影片集結多位導演共同出力，提醒民眾把握二階罷免連署最後一哩路。（Taiwan Action提供）

2025/05/06 05:30

〔記者鍾志均／台北報導〕Taiwan Action公民罷免影片昨推出陳文彬導演《顧好器官篇》，為二階連署壓軸催票，影片從寫實開始卻以驚悚結束，提醒民眾把握二階罷免連署最後一哩路，才能顧好自己體內的器官；若無法及時完成二階連署，惡夢般的劇情都將成真。

陳文彬為Taiwan Action熱情交出三部曲，壓軸登場的《顧好器官篇》由他與金枝演社劇團施冬麟導演共同執導，由金枝演社演員演出，並由「大安強強滾—罷免羅智強」罷團志工們協助拍攝。

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影片內容是罷團在進行街頭連署，卻遭民眾咒罵動粗，不料此時一輛黑頭車忽然停下，將一名嗆聲民眾強行載走，原來他的健康資料經比對符合捐贈條件，將在他的「自由意願」下完成「器官捐贈」，不少人看完影片都聯想到中共強摘中國人器官販售的傳聞。

陳文彬點名，竹縣立委林思銘不僅反同言論多次引發爭議，更護航退將赴中，阻擋刪除赴中退將的退休金法案，罔顧國家尊嚴；至於新北立委羅明才則跟花蓮立委傅崐萁去年召集國民黨立委面見中共高官。陳文彬說，「這兩人的罷免連署書目前都在達標邊緣，希望這支影片能提醒新竹與新店選區朋友們積極連署，未來才能顧好自己的器官。」

導演楊力州今年一月因藍委濫刪預算而登高一呼，促成超過百人投入，由十位導演共完成十五部罷免影片，未來將在下一階段續以影視工作者的專業守護台灣民主，直到大罷免大成功的那天。

楊力州表示：「Taiwan Action的影像行動，不只是一次創作與社會實踐，更是對民主價值的守護，希望能讓更多人關注並參與公共議題，成為改變社會的力量。」

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