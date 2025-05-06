新北雙和罷團告急 延長收件至週五

雙和罷團宣布，現在中和永和兩區距離安全成案，只差500張連署書。（罷團提供）

2025/05/06 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕二階罷免連署收件進入讀秒階段，各罷團都呼籲選民趕快送出連署書。發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）昨天宣布，兩位藍委的二階連署份數，距離法定門檻都只差五百份，將延長收件至五月九日。

距法定門檻差五百份

罷免張智倫的二階法定門檻是二萬八七六六份，「倫刪立舒」罷團宣布截至昨天已收件二萬八二六六份；罷免林德福的二階法定門檻是二萬三八三○份，「無獻清林」罷團宣布截至昨天已收件二萬三三三○份。

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雙和罷團表示，兩件罷免案將於十二日上午送件，最後幾天加緊衝刺，在秀山郵局、秀山自立路全家、中和四號公園、捷運永安市場站、民德路二號等地加開快閃連署站。

民進黨立委王義川偕同雙和罷團的志工，昨天晚上到永和區樂華夜市舉行「消夜連署」並宣講，綠營在地的市議員許昭興、張嘉玲、張維倩等人到場聲援，吸引許多民眾加入連署。

王義川說，新北還差林德福、張智倫、羅明才三位藍委的罷免案尚未跨過二階的法定門檻，但都只差一點點而已，呼籲民眾臨門一腳參與連署，力拚新北六席藍委全罷；他批評，林德福當了太久立委，難道永和沒人才嗎？張智倫的父親當過立委，兒子還繼續當，難道中和也沒人才嗎？雙和一定要換人做做看。

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