台中罷團 盼大家一起守護台灣

台中第四、五、六選區，罷免立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的團隊前往台中市選委會，正式遞交第二階段連署書。（記者廖耀東攝）

2025/05/06 05:30

〔記者蘇孟娟、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的四個罷團，五日赴台中市選委會送交二階連署書，其中「敲羅」連署書達成率、「斷健」送件數雙雙刷新紀錄，讓罷團振奮不已。由於全國包括彰化、竹縣、基隆、苗栗等地仍在為二階奮鬥，罷團呼籲選民加快連署，第三階段也需要有更多的「你我他」投下同意罷免票，盼大家一起守護、捍衛台灣。

四個罷團大會師送連署書

昨晚傳出台中市選委會審查後，一度剔除罷免羅廷瑋共九十多件包括「格式不符」的連署書，中六罷團據理力爭，台中市選委會請示中選會後，中選會授權地方認定，台中市選委會同意以複印公差放寬，最後僅剔除卅九份有資訊錯誤的連署書。

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台中市六個罷免藍委團體，昨由中八江啟臣的罷團「一罷擊臣」搶頭香率先送出二階連署書。中八罷團領銜人廖芝晏指出，中八二階門檻二萬一○六○份，克服萬難終達到二萬二七七六份，向江啟臣投下不信任票。

台中第四、五、六區罷團聯合送件，中六「敲羅行動」宣佈二階門檻二萬七三三七份，昨送出四萬六二七六份連署書，達成率一六九．三％，超越花蓮罷免立委傅崐萁的一六九．○六％達成率。中六罷團領銜人「呱呱」指出，中六選民對羅廷瑋非常失望，籲選民第三階段投票再站出來投下「同意罷免票」。

中五「斷健行動」罷團領銜人廖金漳則宣佈送出五萬四四五一份，該區二階門檻三萬六三二三份，送件數是目前全國最高。他說，中五是台中市長盧秀燕本命區，從一開始一天只收三、四份，到後來成功號召選民站出來，尤其四月廿六日國民黨發起大遊行後，又激出一波連署能量助功。

中四罷團「展翅廢翔」領銜人吳欣儒則指出，中四二階門檻需三萬二九二一份，昨實際送件四萬六二五○份，達成率一四○％，她籲第三階段需要有更多的「你我他」投下同意罷免票，盼大家一起守護、捍衛台灣。

藍委籲民眾投不同意票

對此，羅廷瑋回應，當罷免成為報復的出口、側翼的武器，就不再是民主賦予人民的監督工具；黃健豪則說，罷免當作國會期中民意考驗，兩人均呼籲愛護台灣民主、政治穩定的民眾出來投下不同意票。

江啟臣則回應，人在做、天在看，是非公道、自在人心，國家正面臨嚴峻的挑戰，盼應以國家為先、蒼生為念；廖偉翔則指，台灣正面對內外交迫的挑戰，全台卻陷入惡意罷免，也請民眾投「不同意罷免」，捍衛台灣的民主與繁榮。

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