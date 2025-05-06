桃園大滿貫 6選區全送件

桃園第一、四、六選區罷免案昨一起送件，綠營議員、不分區立委都到場相挺。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/06 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市六區立法委員罷免案第二階段連署，桃園第一、四、六選區罷免團體昨日一起送件，志工們以接力方式將一箱箱連署書送進桃園市選委會時，哽咽卻帶著笑容說：「很重！這是我們一份份衝出來的甜蜜負荷！」

由於桃園之前已送出桃二涂權吉、桃三魯明哲、桃五呂玉玲的二階連署書，加上昨天送出的三區，等於桃園六區均完成送件，罷團昨也喊出「桃園大滿貫」、「光復六區不是夢」。

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罷團宣布三區第二階連署達成率，桃一罷免牛煦庭總收件數逾五萬○七○○份、造冊四萬八七八八份，其中因寫錯區無法通知及五月三、四日來不及造冊，共捨棄一九一二張連署書，送件門檻達成率一四三．六六％；桃四選區罷免萬美玲總收件數逾四萬一六七三份、造冊送件四萬一一三七份，因不合格件及未滿廿歲等原因剔除五三六份，送件門檻達成率一三五．九九％；桃六罷免邱若華造冊三萬三二三三份，送件門檻達成率一一七．六八％，距離安全門檻仍有些許距離，罷團持續收件中。

經桃園市選委會點收，第一選區共四萬八七八八份，第四選區四萬一一三八份，第六選區三萬三二一九份。

桃一選區領銜人、牧師陳曉煒說，因為眾多夥伴無私的協助與支持，包括在地議員、不分區立委鼎力相助，以及「無名連署超人」經常一人貢獻數十份連署書，最重要的是要謝謝勇敢連署的民眾，階段性任務雖已完成，第三階還要繼續衝。

桃四領銜人鄧永城表示，大罷免絕非出於對藍白兩黨的仇恨，而是對台灣濃濃的愛，每位志工都在工作與家庭的夾縫中，歷經日曬雨淋、辱罵攻擊，一張張的收取連署書，當初所有人都覺得罷免萬美玲是不可能的任務，但他們克服萬難做到了，起步雖晚，卻送出爆發性數量的連署書。

桃六區領銜人林萬榮表示，桃六連署行動相當艱辛，出團志工往往不到十人，還遭系統性打壓，感謝其他選區志工挺身而出，幫助他們渡過收件難關，目前距離安全門檻還需三四○○份，為了第三階段投票，仍請民眾繼續連署，努力走完這一哩路。

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