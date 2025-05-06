二階罷免連署 又八區送件 中六羅廷瑋達成率169.3% 中五黃健豪逾5.4萬份

罷團二階連署5/5送件對象

2025/05/06 05:30

〔記者蘇孟娟、歐素美、蘇金鳳、鄭淑婷／綜合報導〕全國大罷免二階送件已到最後階段，昨天共有新北、桃園、台中共八個罷團前往選委會送件，其中台中罷免羅廷瑋的「敲羅行動」送逾四．六萬份連署書，法定門檻達成率一六九．三％；罷免黃健豪的中五罷團「斷健行動」送出逾五．四萬份，達成率與送件數均刷新這波罷免案迄今的紀錄。

羅、黃達成率與送件數 分創新高

八個罷團送出的連署書包括新北七葉元之三萬二二三六份；桃一牛煦庭四萬八七八八份，桃四萬美玲四萬一一三七份，桃六邱若華三萬三二三三份；中六羅廷瑋四萬六二七六份，中五黃健豪五萬四四五一份，中八江啟臣二萬二七七六份，中四廖偉翔四萬六二五○份，均超過法定門檻。

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特別的是，在送件數與法定門檻相較的達成率部分，中六「敲羅行動」宣佈罷免羅廷瑋達成率一六九．三％，超越罷免花蓮立委傅崐萁的一六九．○六％達成率，成為新的全國第一名。

另外，中五「斷健行動」罷團宣佈送出五萬四四五一份，送件數字刷新前天新竹市立委鄭正鈐的罷免案送件數五萬三一三一份，成為目前罷團最高送件數。

桃一選區副領銜人、來自香港的「小詩」說，她於二○一五年移民台灣，五年後成為台灣公民，謝謝這場大罷免，讓她從新住民變成真正的台灣人，讓她能站出來保護自己國家，但這場罷免要達到真正勝利，還有第三階罷免投票要走，請大家一定要站出來投票。

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